Объявлен итоговый состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Объявлен итоговый состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым огласил имена 25 футболистов, попавших в окончательный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) с командами Словакии и Испании.