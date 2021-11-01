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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлен итоговый состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым огласил имена 25 футболистов, попавших в окончательный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) с командами Словакии и Испании.

Россия U21
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Источник: AFP 2021

Всего в список вошли 25 футболистов.

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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