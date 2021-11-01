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19:08 (мск), источник: Life.ru

СМИ: Захарян может пропустить матчи сборной России из-за травмы

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не примет участия в подготовке сборной России к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года с командами Кипра и Хорватии из-за повреждения. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, 18-летний хавбек получил травму в одной из последних встреч чемпионата России. Из-за мышечного повреждения он не сможет полноценно тренироваться около недели. Его участие в ноябрьских матчах сборной — под вопросом.

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией. Захарян попал в окончательный состав сборной.

После восьми туров сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.

Прямую путёвку в финальную часть чемпионата мира получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

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