Карпин противоречит сам себе при выборе состава. Но в его решении можно найти логику

Валерий Карпин в понедельник объявил состав на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября)

В нем, как и ожидалось, не оказалось нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который при Карпине в сборной не играет

При этом главный тренер впервые вызвал форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVutz__oQYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVutz__oQYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVutz__oQYa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Одной из самых резонансных летних фраз Валерия Карпина стала «играть будут те футболисты, которые находятся в оптимальной форме».

Оптимальную форму нападающих болельщики оценивают по голам, вот тут возникает диссонанс: лучшие по цифрам за последний месяц Агаларов и Тюкавин не вызваны на решающие матчи, зато в ноябрьском списке сборной России молчащий и полутравмированный Смолов, Заболотный и Сергеев, забившие по одному мячу.

Здесь есть противоречия, но при этом Карпин логичен в своем решении. Ему просто прямо сейчас не нужны форварды-бомбардиры.

Вот представьте: приезжает в ноябре в главную команду Агаларов. 11 голов, 9 с игры за клуб и 0 минут за основную сборную. Статистика сумасшедшая, а времени сыграться с полузащитниками по тренерским меркам не то чтобы ноль, а даже минус один. Сыгрываться надо было вчера. С первых минут против Кипра? Если что-то с Кипром пойдет не так, экстренно на замену, авось фартанет, как в Уфе? Или поставить против Хорватии вдруг? Нет, нет и нет. И Агаларов, и Тюкавин сейчас не помощники взрослой сборной и прекрасные варианты для молодежной команды, где грядут два важны матча — против Словакии и Испании. Нам же теперь еще на Олимпиаду надо пробиться, если вы забыли!

В двух сегментах матчей под руководством Карпина нападающие играли исключительно вспомогательную роль. Последовательно вспомним: с Хорватией вышли вообще без чистых форвардов, Заболотный отпахал/отборолся второй тайм. С Кипром на выезде 75 минут и две голевые передачи Федора Смолова, 15 минут для Тюкавина. С Мальтой Смолов забил — это единственный гол на всех форвардов за пять матчей. Со Словакией тихий ужас в атаке, со Словенией лучше — но опять же Федор Смолов запомнился скорее хорошими открываниями и передачами. Не ударами и не голами. Антон Заболотный — это про борьбу и помощь в обороне.

Российские нападающие в сборной прямо сейчас — функция на поле, а не надежда на голы. У нас нет Левандовского. У нас есть Головин, крайние полузащитники, защитники на стандартах. Выстраивать атакующую систему — для этого нужно время, хотя бы несколько недель. Если пробьемся хоть каким-нибудь образом на ЧМ, эти недели у Карпина будут.

Единственный нападающий, способный решать исходы матча, влиять на стиль игры, нападающий, находящийся в хорошей форме, — Артем Дзюба. Но его нет и, похоже, не может быть в сборной России образца второй половины 2021-го. Глуповатая ситуация. Впрочем, вспоминая периодическую расслабленность Артема при действиях в обороне, одолевают сомнения, играл бы он или нет, даже будучи вызванным.

Зато в команду впервые в карьере вызван Иван Сергеев. Здесь сразу несколько выводов. Во-первых, Карпин уже понимает структуру игры на ближайшие два матча. И значит, дебютант Сергеев обладает нужными качествами, мозгами, чтобы быстро влиться в коллектив и реально помочь. Во-вторых, его вызов — огромный комплимент тренеру Осинькину и системе, выстроенной в «Крыльях», в которой каждый знает маневр. Быстрая, контратакующая команда; охотно поверю, что Сергеев в Хорватии выйдет с первых минут. Удивить соперника и отдать в касание на Миранчука/Головина/Ионова/Бакаева. Те забьют.

Наш комментатор Константин Генич в мае на дне рождения Леонида Слуцкого поспорил с Артемом Дзюбой на количество голов Ивана Сергеева в дебютном сезоне РПЛ. Стоит Ване забить 8, и Дзюба торчит Геничу желание. Сейчас на счету Сергеева четыре мяча.

Жаль, что Костя дальше не пошел. Представьте, майский диалог: «Артем, спорим, в ноябре тебя в сборной не будет, а Сергеев будет?».

Дзюба бы только рассмеялся в ответ…