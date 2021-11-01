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20:47 (мск), источник: Матч ТВ

Карпин противоречит сам себе при выборе состава. Но в его решении можно найти логику

И при чем здесь спор Генича с Дзюбой.

Россия
Кипр
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

  • Валерий Карпин в понедельник объявил состав на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября)
  • В нем, как и ожидалось, не оказалось нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который при Карпине в сборной не играет
  • При этом главный тренер впервые вызвал форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева

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Одной из самых резонансных летних фраз Валерия Карпина стала «играть будут те футболисты, которые находятся в оптимальной форме».

Оптимальную форму нападающих болельщики оценивают по голам, вот тут возникает диссонанс: лучшие по цифрам за последний месяц Агаларов и Тюкавин не вызваны на решающие матчи, зато в ноябрьском списке сборной России молчащий и полутравмированный Смолов, Заболотный и Сергеев, забившие по одному мячу.

Источник: РИА "Новости"

Здесь есть противоречия, но при этом Карпин логичен в своем решении. Ему просто прямо сейчас не нужны форварды-бомбардиры.

Вот представьте: приезжает в ноябре в главную команду Агаларов. 11 голов, 9 с игры за клуб и 0 минут за основную сборную. Статистика сумасшедшая, а времени сыграться с полузащитниками по тренерским меркам не то чтобы ноль, а даже минус один. Сыгрываться надо было вчера. С первых минут против Кипра? Если что-то с Кипром пойдет не так, экстренно на замену, авось фартанет, как в Уфе? Или поставить против Хорватии вдруг? Нет, нет и нет. И Агаларов, и Тюкавин сейчас не помощники взрослой сборной и прекрасные варианты для молодежной команды, где грядут два важны матча — против Словакии и Испании. Нам же теперь еще на Олимпиаду надо пробиться, если вы забыли!

В двух сегментах матчей под руководством Карпина нападающие играли исключительно вспомогательную роль. Последовательно вспомним: с Хорватией вышли вообще без чистых форвардов, Заболотный отпахал/отборолся второй тайм. С Кипром на выезде 75 минут и две голевые передачи Федора Смолова, 15 минут для Тюкавина. С Мальтой Смолов забил — это единственный гол на всех форвардов за пять матчей. Со Словакией тихий ужас в атаке, со Словенией лучше — но опять же Федор Смолов запомнился скорее хорошими открываниями и передачами. Не ударами и не голами. Антон Заболотный — это про борьбу и помощь в обороне.

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Российские нападающие в сборной прямо сейчас — функция на поле, а не надежда на голы. У нас нет Левандовского. У нас есть Головин, крайние полузащитники, защитники на стандартах. Выстраивать атакующую систему — для этого нужно время, хотя бы несколько недель. Если пробьемся хоть каким-нибудь образом на ЧМ, эти недели у Карпина будут.

Единственный нападающий, способный решать исходы матча, влиять на стиль игры, нападающий, находящийся в хорошей форме, — Артем Дзюба. Но его нет и, похоже, не может быть в сборной России образца второй половины 2021-го. Глуповатая ситуация. Впрочем, вспоминая периодическую расслабленность Артема при действиях в обороне, одолевают сомнения, играл бы он или нет, даже будучи вызванным.

Зато в команду впервые в карьере вызван Иван Сергеев. Здесь сразу несколько выводов. Во-первых, Карпин уже понимает структуру игры на ближайшие два матча. И значит, дебютант Сергеев обладает нужными качествами, мозгами, чтобы быстро влиться в коллектив и реально помочь. Во-вторых, его вызов — огромный комплимент тренеру Осинькину и системе, выстроенной в «Крыльях», в которой каждый знает маневр. Быстрая, контратакующая команда; охотно поверю, что Сергеев в Хорватии выйдет с первых минут. Удивить соперника и отдать в касание на Миранчука/Головина/Ионова/Бакаева. Те забьют.

Источник: РИА "Новости"

Наш комментатор Константин Генич в мае на дне рождения Леонида Слуцкого поспорил с Артемом Дзюбой на количество голов Ивана Сергеева в дебютном сезоне РПЛ. Стоит Ване забить 8, и Дзюба торчит Геничу желание. Сейчас на счету Сергеева четыре мяча.

Жаль, что Костя дальше не пошел. Представьте, майский диалог: «Артем, спорим, в ноябре тебя в сборной не будет, а Сергеев будет?».

Дзюба бы только рассмеялся в ответ…

Автор: Дмитрий Дерунец

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