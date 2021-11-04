Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Брённбю
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:45
Монако
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Омония
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Витесс
Футбол. Еврокубки
23:00
Ренн
Мура
Все события
13:25 (мск), источник: Sport24

Месси — в заявке сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией

Стала известная заявка сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022, который состоятся в ноябре.

Аргентина
Уругвай
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Стала известная заявка сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022, который состоятся в ноябре.

Отметим, что в составе аргентинской команды оказался травмированный форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

13 ноября Аргентина сыграет на выезде с Уругваем, а 17-го числа примет на своем поле Бразилию. Аргентинская команда занимает 2-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа, набрав 25 очков в 11 встречах.

 Русскую гимнастку заподозрили в романе с Ди Каприо после фото на Мальдивах
Русская фигуристка выложила соблазнительные фото в купальнике
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь