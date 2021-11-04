Месси — в заявке сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией
Стала известная заявка сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022, который состоятся в ноябре.
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Стала известная заявка сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022, который состоятся в ноябре.
Стала известная заявка сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022, который состоятся в ноябре.
Отметим, что в составе аргентинской команды оказался травмированный форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
13 ноября Аргентина сыграет на выезде с Уругваем, а 17-го числа примет на своем поле Бразилию. Аргентинская команда занимает 2-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа, набрав 25 очков в 11 встречах.