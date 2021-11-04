Матч между футбольными сборными России и Кипра в Петербурге пройдет без болельщиков гостей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра пройдет без болельщиков гостей. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Игра между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало встречи — 20:00 мск.

«Болельщиков с Кипра на матче в Санкт-Петербурге не будет», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

В конце октября РФС получил от Роспотребнадзора разрешение провести матч между сборными России и Кипра при 30-процентной заполняемости стадиона. Максимальная вместимость «Газпром Арены» составляет 68 тыс. зрителей. Вход на стадион будет возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или со справкой о перенесенном заболевании.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.