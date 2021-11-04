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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трент и Беллингем вернулись в состав сборной Англии, Санчо вне заявки

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

АнглияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Вратари: Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилвелл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр, Люк Шоу (все — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уокер (все — «Манчестер Сити»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Форварды: Тэмми Абрахам («Рома»), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Фил Фоуден (все — «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»).

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