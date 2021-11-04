Трент и Беллингем вернулись в состав сборной Англии, Санчо вне заявки

Футбольного фаната посадили в тюрьму за расизм во время финала Евро-2020

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилвелл («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр, Люк Шоу (все — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уокер (все — «Манчестер Сити»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»).

Сборная Англии проведет два матча: 12 ноября против Албании и 15 ноября против Сан-Марино. Англичане с 20 очками занимают первое место в группе I.