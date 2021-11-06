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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России по футболу попросила Оксимирона отложить выпуск нового альбома

Представители сборной России по футболу обратились к рэп-исполнителю Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров), с просьбой не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Россия
Кипр
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Источник: РИА "Новости"

Комментарий доступен на YouTube-канале исполнителя.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 11.11.2021, 20:00

Россия-Кипр-

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — попросили в пресс-службе национальной команды. Комментарий был оставлен под клипом рэпера на песню «Цунами».

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сольный трек «Кто убил Марка?» и опубликовал на него клип. Ролик начинается с короткого черно-белого фрагмента, снятого в 2011 году. На нем можно увидеть, как артист стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес.

Сборной России осталось провести два матча на групповом этапе отбора к ЧМ. 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром. Через три дня команда на выезде встретится с Хорватией.

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