Сборная России по футболу попросила Оксимирона отложить выпуск нового альбома

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — попросили в пресс-службе национальной команды. Комментарий был оставлен под клипом рэпера на песню «Цунами».

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сольный трек «Кто убил Марка?» и опубликовал на него клип. Ролик начинается с короткого черно-белого фрагмента, снятого в 2011 году. На нем можно увидеть, как артист стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес.