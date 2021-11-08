Сборная России лишилась двух игроков перед решающими матчами отбора к ЧМ

Арсен Захарян и Илья Самошников не будут участвовать в заключительных матчах сборной России в отборе к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Защитник “Рубина” Илья Самошников и полузащитник “Динамо” Арсен Захарян по медицинским причинам не смогут помочь сборной в предстоящих матчах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вместо травмированных игроков в команду вызван Данил Круговой, выступающий за «Зенит».

В ноябре сборной России по футболу предстоит провести матчи против Кипра (11 ноября) в Санкт-Петербурге и Хорватии (14 ноября) в Сплите. От результатов матчей зависит итоговое положение команды в турнирной таблице.

В случае если россиянам удастся сохранить первое место, команда Валерия Карпина напрямую попадет на чемпионат мира. Сборная, которая займет второе место, будет бороться за право участвовать в турнире в стыковых матчах. При этом российские футболисты уже гарантировали себе место не ниже второго.