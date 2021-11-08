У форварда сборной Дании Дольберга обнаружили неизлечимое заболевание

«Дорогие болельщики! На этой неделе я получил результаты анализов, и узнал, что у меня диабет первого типа. Очень рад, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Счастлив, что при правильном лечении заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру», — написал Дольберг в «Инстаграме». Футболист уточнил, что пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 со сборными Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября).