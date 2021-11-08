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8 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Погба получил повреждение на тренировке сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба получил травму на тренировке команды.

Франция
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Источник: Reuters

Он нанес удар по воротам, после чего схватился за заднюю поверхность бедра и начал хромать. Футболист не смог продолжить занятие, сообщает RMC Sport.

Во время загрузки произошла ошибка.

Французы 13 ноября в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 будут принимать Казахстан, а 16 ноября в гостях встретятся с Финляндией.

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