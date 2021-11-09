Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Осасуна
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
7.11
Мальорка
Эльче
22
Футбол. Зарубежный
7.11
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
7.11
Милан
Интер
11
Футбол. Зарубежный
7.11
Ренн
Лион
41
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Все события
13:48 (мск), источник: ТАСС

Карасев назначен главным судьей на матч между сборными Румынии и Исландии по футболу

Встреча состоится 11 ноября в Бухаресте.

Румыния
ИсландияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 9 ноября. Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Румынии и Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Читайте также
Стало известно, кто обслужит матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Матч состоится 11 ноября в Бухаресте. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Ранее в этом сезоне Карасев в качестве главного судьи обслуживал матч за Суперкубок УЕФА и три встречи группового этапа Лиги чемпионов.

Сборные Румынии и Исландии выступают в группе J вместе с командами Германии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна. Возглавляют группу представители Германии, которые набрали 21 очко в восьми матчах, за ними идут румыны (13), македонцы (12), армяне (12), исландцы (8) и команда Лихтенштейна (1).

 Ангелина Мельникова: "Как я могу прокомментировать? Это очень обидно и даже унизительно"
Отменят ли спортивные соревнования во время нерабочих дней
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь