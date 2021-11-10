Риск недооценки есть. Сборная России по футболу готовится к матчу против команды Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу продолжает подготовку к заключительным матчам группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 11 и 14 ноября команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет игры со сборными Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.11.2021, 20:00 Россия - Кипр -

Перед двумя заключительными турами сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Вторую позицию занимает команда Хорватии (17). На местах с третьего по шестое располагаются сборные Словакии (10), Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).

На данный момент команда под руководством Карпина уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В конце марта 2022 года за три путевки в Катар поспорят 12 сборных. Для того, чтобы выйти на мировое первенство напрямую, сборной России необходимо набрать в двух оставшихся матчах больше очков, чем хорваты (11 ноября они на выезде сыграют с командой Мальты).

Тренерский штаб сборной России на игры с киприотами и хорватами вызвал 29 игроков, но список сократился до 28. Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян должны были присоединиться к команде, но из-за травм не смогли поехать на сбор. Вместо них был приглашен игрок петербургского «Зенита» Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере.

Сборная России начала готовиться к матчам против команд Кипра и Хорватии 7 ноября, но в первый день сбора в тренировках приняли участие только 12 футболистов, чьи клубы провели матчи днем ранее. Полностью команда собралась 8 ноября, но открытой для СМИ стала только тренировка, прошедшая во вторник. На поле вышли 26 игроков вместо 28. Перед началом тренировки Карпин вручил подарки сборной Санкт-Петербурга «Солнце в Зените», которая стала двукратным чемпионом всероссийских соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Здоровьем игроков решено не рисковать

Спустя час после начала занятий главный тренер сборной России внес ясность по поводу численного состава участников тренировки, а также кондиций игроков. «Все, кто тренировались, готовы, [Георгий] Джикия и [Рифат] Жемалетдинов не тренировались, — сказал Валерий Карпин, отвечая на вопрос ТАСС. — Джикия чувствовал небольшое напряжение в коленном сухожилии, думаю, что завтра все должно быть нормально. Жемалетдинов приехал с болевыми ощущениями в икроножной [мышце]».

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.11.2021, 20:00 Россия - Кипр -

«Решили, пока все обследования не проведем, не рисковать. Завтра результаты будут у нас — посмотрим. Тогда будет понятно», — добавил он. На вопрос о состоянии полузащитника «Монако» Александра Головина тренер заявил, что тот готов провести на поле минимум 60 минут. Из-за травмы, полученной в начале октября, хавбек пропустил игры сборной России против словаков (1:0) и словенцев (2:1), а в составе клуба появился на поле только 31 октября в матче чемпионата Франции против «Бреста» (0:2).

Игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в октябре и начале ноября почти не играл. Он принял участие только в трех матчах команды из восьми, проведя на поле суммарно 60 минут, в пяти случаях он оставался в запасе. «Понятно, что он хочет играть, недоволен собой или клубом. Мы просили всех, чтобы клубные дела оставили за пределами сборной», — подчеркнул Карпин.

В контексте здоровья игроков также был затронут вопрос вакцинации от коронавируса и возможности обязательной прививки для игроков сборной России. «По-разному футболисты относятся к вакцинации: кто-то за, кто-то против, как и население страны. Я за то, чтобы прививаться, но не знаю, можно ли заставить. Это не мой вопрос. Сейчас процентов 70 в сборной привиты», — сказал главный тренер национальной команды, отметив, что не знает, почему некоторые игроки не прививаются.

Главного тренера сборной России вновь спросили о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, которого не вызвали на игры против сборных Кипра и Хорватии. В конце сентября 33-летний форвард был включен в расширенный состав на октябрьские матчи, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму. «Тогда мы надеялись, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись», — заявил Карпин, отметив, что в его тренерском штабе никто не высказывался за то, чтобы пригласить в команду игрока сине-бело-голубых.

Как бороться с недооценкой сборной Кипра?

Главный тренер сборной России подчеркнул, что тренерский штаб уже беседовал с игроками по поводу настроя на матч против команды Кипра и еще будет проводить беседы. «Опасения есть, примеров миллион, в том числе свежих. Такая проблема была у “Зенита” в матче с “Уралом” (игра 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги закончилась со счетом 0:0 — прим. ТАСС) — недооценка. Может, думали про “Ювентус” (»Зенит’потерпел поражение от итальянского клуба со счетом 2:4 — прим. ТАСС) или о чем-то еще. Все через это прошли как тренерами, так и игроками. Надо пытаться избежать ошибок, никто не застрахован, но мы поборемся и, я надеюсь, победим", — сказал Карпин.

Рассуждая о том, как заставить игроков выбросить из головы матч против сборной Хорватии и сосредоточиться на игре в Санкт-Петербурге, главный тренер признал: что бы он ни говорил, «возможно, что-то такое присутствует в подсознании». «Есть ли риск [недооценки]? Да, есть. Надо его минимизировать», — отметил Карпин. На вопрос о том, как это сделать, он в свойственной ему манере ответил: «Разговорами. Как еще? По голове бить, что ли?».