Женщина-арбитр впервые будет работать на матче сборной Германии

Сообщается, что она станет первой женщиной-арбитром, которая будет работать на матче сборной Германии. К тому же для неё это будет дебютный матч на международном уровне.

Матч между сборными Германии и Лихтенштейна состоится 11 ноября в Вольфсбурге. Стартовый свисток будет дан в 22:45 мск.