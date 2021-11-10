Путин сокрушался, что футбольной сборной давно не было на Олимпиаде. Как России туда попасть?
Для начала можно принять домашний Евро U-21.
Для начала можно принять домашний Евро U-21.
Олимпиада — турнир молодежных сборных. На ней могут выступать футболисты не старше 23 лет + 3 игрока любого возраста. Почему так? Все просто: ФИФА, а также УЕФА и КОНМЕБОЛ защищают свои турниры, которые обеспечивают им прибыль и статус главных футбольных организаций.
ФИФА. Чемпионат мира должен оставаться главным турниром сборных на планете. Сильный олимпийский турнир мог бы сместить акценты и повлиять на доходы и статус. Именно поэтому с 1992 года действуют текущие правила по возрасту. И это серьезный компромисс, можно сказать, даже уступка в пользу олимпийского турнира, поскольку раньше футболисты, которые выступали на ЧМ, не могли сыграть на Олимпиаде (еще более радикальный способ оберегать престижность ЧМ).
УЕФА и КОНМЕБОЛ. Евро должен оставаться главным турниром в Европе, Копа — в Латинской Америке. Они и так проводятся в один год и отбирают внимание друг у друга, сильный олимпийский турнир — ненужный конкурент.
Кроме того, в августе стартуют европейские чемпионаты (где-то, например, в России, даже в июле), которые накладываются на олимпийский турнир или подготовку к сезону. Федерации защищают интересы клубов.
В олимпийском турнире принимают участие 16 стран. Сборная хозяев + 15 команд, которые прошли квалификацию.
Абсурдная квота, которая противоречит задаче привезти на Олимпиаду наиболее развитые футбольные страны. Каждый регион получает места в зависимости от числа стран, а не реального уровня развития футбола. Показательно, что от Латинской Америки едет меньше команд, чем от Азии и Африки. Причем если при отборе на ЧМ ФИФА вводит межконтинентальные стыковые матчи (позволяют определить лучшие сборные по спортивному, а не географическому принципу), то при отборе на Олимпиаду в Токио эту практику не использовали.
Для сравнения — квоты на ЧМ-2022:
Даже по числу участников очевидно, что олимпийский комитет смирился с невозможностью сделать современный и престижный футбольный турнир: 16 сборных — это смешно при нынешнем уровне развития футбола в мире. Есть и удобная отговорка: Олимпиада длится 16 дней, за этот срок сложно провести большой футбольный турнир.
Расширение назрело давно, но движения в этом направлении пока не было заметно, и, видимо, в Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028 также поедут 16 сборных.
Европейская квалификация вплетена в систему проведения молодежных турниров — Евро U-21 и, соответственно, отбора к нему. Чтобы попасть на Олимпиаду-2024 от Европы, для начала нужно пройти квалификацию на молодежный Евро-2023 (пройдет в Грузии и Румынии). Хозяева получают 2 путевки, оставшиеся 14 разыгрывают между 54 европейскими сборными.
Сборная России попала в группу С. Диспозиция после 4 туров:
Первое место группы выходит на Евро напрямую + прямую путевку получает лучшее второе место. Оставшиеся 8 вторых мест отправляются в стыки. Участники стыковых матчей по текущей диспозиции в группах: Россия, Норвегия, Нидерланды, Греция, Италия, Албания, Украина, Дания.
Если наша молодежка пробьется на Евро-2023, то ее задача — попасть в полуфинал. Именно полуфиналисты становятся обладателями квоты для участия в Олимпийских играх.
Я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут
Безусловно, нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде. Мы такую задачу ставим и будем в этом направлении работать. Хотя вы прекрасно понимаете, что отбор на Олимпиаду — это, может быть, даже более сложная задача, чем отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира. Европейские сборные получают всего четыре путевки
Напомним, на прошлом Евро мы не смогли выйти из группы с Данией, Францией и Исландией. Вообще в 21-м веке наша сборная лишь дважды пробивалась на чемпионат Европы — в 2013-м и 2021-м. Оба раза без плей-офф. На Олимпиаде в российской истории мы не были ни разу.
А) Проведение домашнего молодежного Евро
Тогда нам будет гарантирована путевка на этот турнир, что позволит избежать сложного отбора. Впрочем, даже это не лишит нас необходимости выходить в полуфинал. В теории это можно представить: выход из удачной по жеребьевке группы и чудесный проход одного раунда плей-офф все-таки не совсем нереальная задача. Хотя очевидно, что это будет стечением обстоятельств, а не отражением реального уровня.
Евро-2023 пройдет в Грузии и Румынии, вопрос по Евро-2025 открыт, но его проведение нам не очень интересно, поскольку Евро-2025 не определяет квоты на Олимпиаду (Евро — каждые 2 года, Олимпиада — каждые 4). РФС нужно нацеливаться на Евро-2027 (квалификация на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе). Предполагаю, что это действительно произойдет, и Россия подаст заявку. Учитывая идеологическую важность и символичность события: Олимпиада в США, еще и в Лос-Анджелесе. Предыдущие Игры в этом городе в 1984-м были бойкотированы СССР.
Получить молодежный Евро гораздо легче, чем летнюю Олимпиаду (кстати, самый реальный вариант попадания нашей футбольной сборной на турнир). Как правило, на Евро U-21 претендуют 1−2 страны, зачастую им обеим это право и доверяют.
Б) Расширение олимпийского турнира
В этом процессе очень мало заинтересованных, поэтому вряд ли оно вероятно в ближайшее время. Наверное, проще повлиять на логичное изменение квот в сторону увеличения представительства Европы, но это несильно поможет нам.
Наша молодежка скоро проведет два важнейших матча отбора на Евро-2023:
Егор Кузнец