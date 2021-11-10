Путин сокрушался, что футбольной сборной давно не было на Олимпиаде. Как России туда попасть?

Олимпиада — турнир молодежных сборных. На ней могут выступать футболисты не старше 23 лет + 3 игрока любого возраста. Почему так? Все просто: ФИФА, а также УЕФА и КОНМЕБОЛ защищают свои турниры, которые обеспечивают им прибыль и статус главных футбольных организаций.

ФИФА. Чемпионат мира должен оставаться главным турниром сборных на планете. Сильный олимпийский турнир мог бы сместить акценты и повлиять на доходы и статус. Именно поэтому с 1992 года действуют текущие правила по возрасту. И это серьезный компромисс, можно сказать, даже уступка в пользу олимпийского турнира, поскольку раньше футболисты, которые выступали на ЧМ, не могли сыграть на Олимпиаде (еще более радикальный способ оберегать престижность ЧМ).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6iCWwIncpE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6iCWwIncpE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6iCWwIncpE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

УЕФА и КОНМЕБОЛ. Евро должен оставаться главным турниром в Европе, Копа — в Латинской Америке. Они и так проводятся в один год и отбирают внимание друг у друга, сильный олимпийский турнир — ненужный конкурент.

Кроме того, в августе стартуют европейские чемпионаты (где-то, например, в России, даже в июле), которые накладываются на олимпийский турнир или подготовку к сезону. Федерации защищают интересы клубов.

Как распределяются квоты на Олимпиаду?

В олимпийском турнире принимают участие 16 стран. Сборная хозяев + 15 команд, которые прошли квалификацию.

Европа — 4;

Африка, Азия + Австралия — по 3;

Латинская Америка, Центральная + Северная Америка — по 2;

Океания и хозяйка Олимпиады — 1.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSSAH5JsaZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSSAH5JsaZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSSAH5JsaZu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by SoccerBible (@soccerbible)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Абсурдная квота, которая противоречит задаче привезти на Олимпиаду наиболее развитые футбольные страны. Каждый регион получает места в зависимости от числа стран, а не реального уровня развития футбола. Показательно, что от Латинской Америки едет меньше команд, чем от Азии и Африки. Причем если при отборе на ЧМ ФИФА вводит межконтинентальные стыковые матчи (позволяют определить лучшие сборные по спортивному, а не географическому принципу), то при отборе на Олимпиаду в Токио эту практику не использовали.

Для сравнения — квоты на ЧМ-2022:

Европа — 13;

Африка — 5;

Южная Америка и Азия — по 4 (+1 в стыках друг с другом);

Северная и Центральная Америка — 3 (+1 в стыки с Океанией);

Хозяйка ЧМ — 1;

Океания — 0 (+1 в стыки с Северной Америкой).

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Даже по числу участников очевидно, что олимпийский комитет смирился с невозможностью сделать современный и престижный футбольный турнир: 16 сборных — это смешно при нынешнем уровне развития футбола в мире. Есть и удобная отговорка: Олимпиада длится 16 дней, за этот срок сложно провести большой футбольный турнир.

Расширение назрело давно, но движения в этом направлении пока не было заметно, и, видимо, в Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028 также поедут 16 сборных.

Как устроен европейский отбор на Олимпиаду? У России есть хоть какие-то шансы?

Европейская квалификация вплетена в систему проведения молодежных турниров — Евро U-21 и, соответственно, отбора к нему. Чтобы попасть на Олимпиаду-2024 от Европы, для начала нужно пройти квалификацию на молодежный Евро-2023 (пройдет в Грузии и Румынии). Хозяева получают 2 путевки, оставшиеся 14 разыгрывают между 54 европейскими сборными.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVu4kxnsNSL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVu4kxnsNSL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVu4kxnsNSL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Молодёжная сборная России (@teamrussia_u21)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России попала в группу С. Диспозиция после 4 туров:

Испания — 12; Россия — 9; Словакия — 6; Мальта — 3; Литва — 3; Северная Ирландия — 3.

Сборная России: проиграла Испании (1:4), обыграла Мальту (6:0), Северную Ирландию (1:0) и Литву (3:0).

Первое место группы выходит на Евро напрямую + прямую путевку получает лучшее второе место. Оставшиеся 8 вторых мест отправляются в стыки. Участники стыковых матчей по текущей диспозиции в группах: Россия, Норвегия, Нидерланды, Греция, Италия, Албания, Украина, Дания.

Если наша молодежка пробьется на Евро-2023, то ее задача — попасть в полуфинал. Именно полуфиналисты становятся обладателями квоты для участия в Олимпийских играх.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVm2XysMTAa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVm2XysMTAa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVm2XysMTAa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Молодёжная сборная России (@teamrussia_u21)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут Владимир Путин президент России

Безусловно, нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие в Олимпиаде. Мы такую задачу ставим и будем в этом направлении работать. Хотя вы прекрасно понимаете, что отбор на Олимпиаду — это, может быть, даже более сложная задача, чем отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира. Европейские сборные получают всего четыре путевки Александр Дюков Президент Российского футбольного союза

Напомним, на прошлом Евро мы не смогли выйти из группы с Данией, Францией и Исландией. Вообще в 21-м веке наша сборная лишь дважды пробивалась на чемпионат Европы — в 2013-м и 2021-м. Оба раза без плей-офф. На Олимпиаде в российской истории мы не были ни разу.

Что может помочь нам попасть на Олимпиаду?

А) Проведение домашнего молодежного Евро

Тогда нам будет гарантирована путевка на этот турнир, что позволит избежать сложного отбора. Впрочем, даже это не лишит нас необходимости выходить в полуфинал. В теории это можно представить: выход из удачной по жеребьевке группы и чудесный проход одного раунда плей-офф все-таки не совсем нереальная задача. Хотя очевидно, что это будет стечением обстоятельств, а не отражением реального уровня.

Из нетоповых сборных от Европы в 21-м веке на ОИ пробивались: Румыния (2020), Дания и Швеция (2016), Беларусь (2012), Сербия (2008), Сербия и Черногория (2004).

Евро-2023 пройдет в Грузии и Румынии, вопрос по Евро-2025 открыт, но его проведение нам не очень интересно, поскольку Евро-2025 не определяет квоты на Олимпиаду (Евро — каждые 2 года, Олимпиада — каждые 4). РФС нужно нацеливаться на Евро-2027 (квалификация на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе). Предполагаю, что это действительно произойдет, и Россия подаст заявку. Учитывая идеологическую важность и символичность события: Олимпиада в США, еще и в Лос-Анджелесе. Предыдущие Игры в этом городе в 1984-м были бойкотированы СССР.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRTdfO3DgWY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRTdfO3DgWY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRTdfO3DgWY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Молодёжная сборная России (@teamrussia_u21)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получить молодежный Евро гораздо легче, чем летнюю Олимпиаду (кстати, самый реальный вариант попадания нашей футбольной сборной на турнир). Как правило, на Евро U-21 претендуют 1−2 страны, зачастую им обеим это право и доверяют.

Б) Расширение олимпийского турнира

В этом процессе очень мало заинтересованных, поэтому вряд ли оно вероятно в ближайшее время. Наверное, проще повлиять на логичное изменение квот в сторону увеличения представительства Европы, но это несильно поможет нам.

Наша молодежка скоро проведет два важнейших матча отбора на Евро-2023:

В пятницу, 12 ноября, игра против Словакии (20:00);

Во вторник, 16 ноября, — Испания (20:00).