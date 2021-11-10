Юношеская сборная России по футболу обыграла греков в отборочном матче ЧЕ

Юношеская сборная России по футболу обыграла греков в отборочном матче ЧЕ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Греции в матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).