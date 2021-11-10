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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юношеская сборная России по футболу обыграла греков в отборочном матче ЧЕ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Греции в матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).

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Источник: Instagram

Встреча первого тура группы 2 в Навпакте (Греция) завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Мяч забил Ярослав Гладышев (70-я минута). Греки в середине второго тайма остались вдесятером из-за удаления.

В следующем матче россияне 13 ноября в Греции встретятся со сборной Германии.

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