Юношеская сборная России по футболу обыграла греков в отборочном матче ЧЕ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Греции в матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная России обыграла команду Греции в матче отборочного турнира юношеского чемпионата Европы 2022 года (игроки до 19 лет).
Встреча первого тура группы 2 в Навпакте (Греция) завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Мяч забил Ярослав Гладышев (70-я минута). Греки в середине второго тайма остались вдесятером из-за удаления.
В следующем матче россияне 13 ноября в Греции встретятся со сборной Германии.