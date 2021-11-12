«Поле в Петербурге безобразное». Карпин — о разгроме Кипра и ожиданиях от Хорватии

Джикия готов сыграть с Хорватией

— Нужен ли дополнительный настрой на Хорватию? — первый вопрос Карпину.

— Думаю, что нет. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира? Сверхмотивация может даже навредить.

— Как оцените игру Алексея Миранчука? Вы использовали его уже в трех ролях. В какой он был наиболее органичен?

— Миранчуку игровой практики и тонуса не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было много необоснованных потерь, а во втором тайме вышел абсолютно другой Миранчук, стало получаться все. Он играл ложную «девятку», сейчас справа. Когда в тонусе, может на любой позиции сыграть. Но для этого нужен тонус, каким бы мастерство ни было.

— С чем связано отсутствие Георгия Джикии в основе? Только с травмой?

— И повреждение тоже повлияло на это решение. Джикия больше всех футболистов сборной провел минут на поле за два последних месяца, накопилась усталость. Думая об игре с Хорватией, рисковать не стоило. Никто травм не получил, за исключением Глебова — нос ему подправили.

— Готов ли Джикия выйти в основе с Хорватией? И почему заменили Александра Головина?

— Джикия абсолютно здоров и готов играть. Если что-нибудь не то не съест, то он будет готов. Так что вопрос неуместен — он готовится к Хорватии. Головина заменили после третьего гола, думая о матче с Хорватией. Он сыграл 60 минут, таков план и был. Все сложилось удачно. Карточек не получил никто, дали паузу некоторым игрокам.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWJXH_rIGY0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему не дали сыграть Ивану Сергееву?

— Я бы хотел его выпустить. Но у нас шесть замен делать нельзя, мы использовали пять. Я сказал Ване: «Извини, но вот так». А пока сделали те замены, которые планировали: убрали тех, у кого были желтые карточки, Дивееву дали паузу, а Мостовой схватился за икроножную мышцу — пришлось менять его.

— Почему не вышел Дмитрий Баринов? Из-за возможного перебора желтых карточек?

— Да, с желтой карточкой это тоже связано. Если Джикия больше всех минут в сборной отыграл, то Баринов на втором месте. В матче со «Спартаком» Баринов получил желтую карточку за то, что под него подкатились. У него позиция такая, что можно что-то случайно задеть — и пропустить матч с Хорватией.

— Вы довольны вратарями?

— Естественно, доволен и Матвеем Сафоновым, и Гильерме. Один гол пропустили за три матча с Матвеем. Работа вратаря — мячи отбивать. Вот он и отбил на 45-й минуте.

Денег бы дали все, чтобы в таком положении находиться

— Что вы сказали игрокам в перерыве? Почему во втором тайме команда заиграла значительно лучше, чем в первом?

— Ничего сверхъестественного. Даня Глебов сказал, что я напихал? Да ничего я не пихал. Просто подкорректировал позиции некоторым игрокам, но думаю, что и это не повлияло. Повлиял второй гол. А ведь мы говорили, что недооценка будет и о Хорватии можем начать думать. Думаю, слишком быстрый первый гол сыграл злую шутку — возможно, появилась расхлябанность, необоснованные потери привели к напряжению у наших ворот, стали бояться за результат. Про Кипр тоже нельзя забывать — киприоты подразвалились. Уровень сопротивления снизился.

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— Чем вы довольны после игры?

— Я не могу цельно оценить игру. Отрезками был хороший прессинг. А где-то были неправильные перестроения, из-за этого возникало недопонимание. Не могу сказать, что есть целостное впечатление. Это больше связано с психологией.

— Вы видите проблему в том, что в Сплите нас устраивает ничья?

— Я не вижу никакой проблемы. Все бы подписались месяц назад быть в такой ситуации. Вы же говорили, что лучше бы было у нас одинаковое число очков перед встречей с Хорватией. После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, а так бы по разнице мячей догнали хорватов. А сейчас мы не по разнице, а даже по очкам лучше. Какая проблема? Я не понимаю. Денег бы дали все, чтобы в таком положении находиться.

— Вас радует, что сборная забила так много мячей? Может ли это расслабить команду?

— Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой: мол, мы в порядке — 6:0 Кипр победили, а их теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций.

— Можно ли сказать, что матч с Хорватией — самый важный в вашей карьере?

— Не знаю. На каждом этапе они разные. Для меня самый напряженный матч был, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWJXllAo4y0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWJXllAo4y0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWJXllAo4y0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ребята показывают себя настоящими людьми

— Какие у вас впечатления от стадиона?

— Впечатления после победы приятные. Но говорить, что он стал счастливым для меня, после одной игры не стоит. В Питере, думаю, сборная еще проведет матч — со мной или без меня. Но, честно говоря, поле не лучшего качества. Если говорить честно, то поле безобразное — на удивление.

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— В перерыве многие болельщики покинули трибуны. Это повлияло на поддержку команды?

— Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать.

— Перед матчем сборная помогла семье из Петербурга. Перед игрой в Казани была аналогичная акция. Это при вас перерастает в традицию?