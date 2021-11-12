«Поле в Петербурге безобразное». Карпин — о разгроме Кипра и ожиданиях от Хорватии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча на «Газпром Арене».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча на «Газпром Арене».
— Нужен ли дополнительный настрой на Хорватию? — первый вопрос Карпину.
— Думаю, что нет. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира? Сверхмотивация может даже навредить.
— Как оцените игру Алексея Миранчука? Вы использовали его уже в трех ролях. В какой он был наиболее органичен?
— Миранчуку игровой практики и тонуса не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было много необоснованных потерь, а во втором тайме вышел абсолютно другой Миранчук, стало получаться все. Он играл ложную «девятку», сейчас справа. Когда в тонусе, может на любой позиции сыграть. Но для этого нужен тонус, каким бы мастерство ни было.
— С чем связано отсутствие Георгия Джикии в основе? Только с травмой?
— И повреждение тоже повлияло на это решение. Джикия больше всех футболистов сборной провел минут на поле за два последних месяца, накопилась усталость. Думая об игре с Хорватией, рисковать не стоило. Никто травм не получил, за исключением Глебова — нос ему подправили.
— Готов ли Джикия выйти в основе с Хорватией? И почему заменили Александра Головина?
— Джикия абсолютно здоров и готов играть. Если что-нибудь не то не съест, то он будет готов. Так что вопрос неуместен — он готовится к Хорватии. Головина заменили после третьего гола, думая о матче с Хорватией. Он сыграл 60 минут, таков план и был. Все сложилось удачно. Карточек не получил никто, дали паузу некоторым игрокам.
— Почему не дали сыграть Ивану Сергееву?
— Я бы хотел его выпустить. Но у нас шесть замен делать нельзя, мы использовали пять. Я сказал Ване: «Извини, но вот так». А пока сделали те замены, которые планировали: убрали тех, у кого были желтые карточки, Дивееву дали паузу, а Мостовой схватился за икроножную мышцу — пришлось менять его.
— Почему не вышел Дмитрий Баринов? Из-за возможного перебора желтых карточек?
— Да, с желтой карточкой это тоже связано. Если Джикия больше всех минут в сборной отыграл, то Баринов на втором месте. В матче со «Спартаком» Баринов получил желтую карточку за то, что под него подкатились. У него позиция такая, что можно что-то случайно задеть — и пропустить матч с Хорватией.
— Вы довольны вратарями?
— Естественно, доволен и Матвеем Сафоновым, и Гильерме. Один гол пропустили за три матча с Матвеем. Работа вратаря — мячи отбивать. Вот он и отбил на 45-й минуте.
— Что вы сказали игрокам в перерыве? Почему во втором тайме команда заиграла значительно лучше, чем в первом?
— Ничего сверхъестественного. Даня Глебов сказал, что я напихал? Да ничего я не пихал. Просто подкорректировал позиции некоторым игрокам, но думаю, что и это не повлияло. Повлиял второй гол. А ведь мы говорили, что недооценка будет и о Хорватии можем начать думать. Думаю, слишком быстрый первый гол сыграл злую шутку — возможно, появилась расхлябанность, необоснованные потери привели к напряжению у наших ворот, стали бояться за результат. Про Кипр тоже нельзя забывать — киприоты подразвалились. Уровень сопротивления снизился.
— Чем вы довольны после игры?
— Я не могу цельно оценить игру. Отрезками был хороший прессинг. А где-то были неправильные перестроения, из-за этого возникало недопонимание. Не могу сказать, что есть целостное впечатление. Это больше связано с психологией.
— Вы видите проблему в том, что в Сплите нас устраивает ничья?
— Я не вижу никакой проблемы. Все бы подписались месяц назад быть в такой ситуации. Вы же говорили, что лучше бы было у нас одинаковое число очков перед встречей с Хорватией. После Мальты вы отмечали, что не засчитали гол Осипенко, а так бы по разнице мячей догнали хорватов. А сейчас мы не по разнице, а даже по очкам лучше. Какая проблема? Я не понимаю. Денег бы дали все, чтобы в таком положении находиться.
— Вас радует, что сборная забила так много мячей? Может ли это расслабить команду?
— Естественно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус перед матчем с Мальтой: мол, мы в порядке — 6:0 Кипр победили, а их теперь пешком обыграем. Но, как вы понимаете, дополнительный настрой на Хорватию не нужен. Все понимают, что стоит на кону. И такой счет только добавляет положительных эмоций.
— Можно ли сказать, что матч с Хорватией — самый важный в вашей карьере?
— Не знаю. На каждом этапе они разные. Для меня самый напряженный матч был, когда играл «Ростов» с «Уралом». Нам надо было не попасть в стыки. Там напряжение было выше, чем сегодня.
— Какие у вас впечатления от стадиона?
— Впечатления после победы приятные. Но говорить, что он стал счастливым для меня, после одной игры не стоит. В Питере, думаю, сборная еще проведет матч — со мной или без меня. Но, честно говоря, поле не лучшего качества. Если говорить честно, то поле безобразное — на удивление.
— В перерыве многие болельщики покинули трибуны. Это повлияло на поддержку команды?
— Честно говоря, во время игры я ничего не заметил. Только после финального свистка поднял голову и увидел, что никого нет. Так что не могу ничего сказать.
— Перед матчем сборная помогла семье из Петербурга. Перед игрой в Казани была аналогичная акция. Это при вас перерастает в традицию?
— Еще в Казани я сказал так: хотелось бы, чтобы это стало традицией. Ребята реагируют очень хорошо на это, за что им спасибо. Это живые люди, откликающиеся на беды, за один день готовые собрать достаточно большую сумму. Они показывают себя настоящими людьми.