Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022 — расклады в группе после победы над Кипром

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Первый из двух шагов сделан. Сборная России уничтожила Кипр со счётом 6:0 в предпоследнем матче отбора ЧМ-2022 и сохранила первое место в группе. Теперь команде Валерия Карпина предстоит решающая игра с Хорватией. А пока давайте посмотрим на таблицу.

Благодаря разгрому Кипра сборная России набрала 22 очка. Конкурент нашей команды в своём матче тоже оторвался по полной: Хорватия размазала несчастную Мальту (7:1). Таким образом, Россия сохранила двухочковый отрыв от хорватов. Единственное изменение заключается в том, что разница забитых и пропущенных мячей перестала иметь значение. Именно этот показатель решает при равенстве очков, но у России и Хорватии такого расклада уже точно не будет.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Остальные участники группы H безнадёжно отстали от двух лидеров ещё в прошлую международную паузу. Шансов на поездку в Катар лишились крепкие Словения и Словакия. Внизу, разумеется, Кипр и Мальта.

Напоминаем: прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, которая займёт второе место, отправится в стыковые матчи, где, скорее всего, столкнётся с ещё более серьёзным испытанием.