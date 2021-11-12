Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Все события
10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Что нужно сборной России для выхода на ЧМ-2022 — расклады в группе после победы над Кипром

На разницу мячей можно больше не смотреть.

Россия
Кипр
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Первый из двух шагов сделан. Сборная России уничтожила Кипр со счётом 6:0 в предпоследнем матче отбора ЧМ-2022 и сохранила первое место в группе. Теперь команде Валерия Карпина предстоит решающая игра с Хорватией. А пока давайте посмотрим на таблицу.

Благодаря разгрому Кипра сборная России набрала 22 очка. Конкурент нашей команды в своём матче тоже оторвался по полной: Хорватия размазала несчастную Мальту (7:1). Таким образом, Россия сохранила двухочковый отрыв от хорватов. Единственное изменение заключается в том, что разница забитых и пропущенных мячей перестала иметь значение. Именно этот показатель решает при равенстве очков, но у России и Хорватии такого расклада уже точно не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Остальные участники группы H безнадёжно отстали от двух лидеров ещё в прошлую международную паузу. Шансов на поездку в Катар лишились крепкие Словения и Словакия. Внизу, разумеется, Кипр и Мальта.

Напоминаем: прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, которая займёт второе место, отправится в стыковые матчи, где, скорее всего, столкнётся с ещё более серьёзным испытанием.

Впереди последний, 10-й тур квалификации. И фокус в группе H только на одном матче. 14 ноября сборные Хорватии и России встретятся на стадионе «Полюд» в Сплите. Чтобы сохранить первую строчку и избежать стыков, нашей команде необходимо не проиграть — ничья и тем более победа полностью устраивают. Верим?

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь