Хорватия провела акцию устрашения для России, Хвича затмил Ибрагимовича, Роналду остановили в Дублине

Автогол года

Группа Н

Мальта — Хорватия — 1:7 (Брозович, 31, в свои ворота — Перишич, 6. Чалета-Цар, 22. Пашалич, 39. Модрич, 45+1. Майер, 57, 64. Крамарич, 53).

Словакия — Словения — 2:2 (Дуда, 58, с пенальти. Стрелец, 74 — Зайц, 18. Мевля, 62).

Россия — Кипр — 6:0 (Ерохин, 4, 87. Смолов, 55. Мостовой, 56. Сутормин, 62. Заболотный, 81). Обзор — здесь.

Если кто-то рассчитывал на мальтийскую сенсацию, то надежды на нее умерли быстро. Прессинг Модрича, потеря соперника — и Крамарич вывел на почти беззащитные ворота Перишича. Когда же мальтийский гол отменили из-за офсайда, хорваты остудили пыл соперника розыгрышем штрафного с завершающим ударом Чалеты-Цара.

Локальной же радостью мальтийцев стал уникальный автогол Брозовича, который пытался выполнить вынос ударом через себя, однако попал себе в голову, от которой мяч отскочил в ворота. Впрочем, легкий намек на интригу был убит вторым голевым пасом Крамарича на находившегося перед пустыми воротами Пашалича.

«Шашечные» добились результата без какого-либо напряжения и — даже с поправкой на чудовищные ошибки мальтийцев — показали, что перед встречей с Россией в Сплите с атакой у них все в порядке. Играть против команды Златко Далича с мыслями о ничьей — почти бесперспективное занятие. Правильнее выходить с настроем на победу, а там — игра покажет. Один раз Валерий Карпин хорватское нападение в день своего дебюта уже остановил.

Положение команд: 1. Россия — 22 очка. 2. Хорватия — 20, 3. Словакия — 11, 4. Словения — 11, 5. Мальта — 5, 6. Кипр — 5.

14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.

Испании хватит ничьей

Группа В

Грузия — Швеция — 2:0 (Кварацхелия, 61, 77).

Греция — Испания — 0:1 (Пабло Сарабия, 26, с пенальти).

Как и предполагалось, в этой группе все решится в заключительном туре — в очном споре Испании и Швеции. Только расклад сил после сенсации в Батуми изменился кардинально. И хотя в первом тайме у шведов было территориальное преимущество, назвать давление на ворота Лории ощутимым было нельзя. Голкиперу пришлось спасать команду только в эпизоде, когда Классон остроумно пропустил мяч на Исака.

Но и Грузия должна была забивать еще до перерыва, когда Кварацхелия вырезал передачу слева, но Лобжанидзе промахнулся из хорошей позиции. А уже во втором тайме — после того, как Классон не забил из площади ворот с передачи Ибрагимовича — Хвича записал на свой счет трудовой гол с добивания. С этого момента фактически начался бенефис полузащитника «Рубина», и если с дальним ударом Ульсен справился, то сольный проход Кварацхелии по центру не оставил шансов ни обороне, ни вратарю.

Хвича не только осчастливил одновременно Грузию и Испанию, но и попал в крутую компанию. Дело в том, что в отборе на чемпионаты мира до него дубли в ворота шведов делали Кантона, Клозе, Шюррле, Криштиану Роналду и Роббен.

Испания же сделала то, что и должна была. Поклонники «красной фурии», правда, успели испугаться, однако гол Масураса отменили из-за офсайда, а вскоре гости в сутолоке у ворот заработали право на пенальти. Неужели Луис Энрике наконец-то нашел в лице Пабло Сарабии штатного пенальтиста, который уверенно забил после того, как испанцы смазали пять подряд 11-метровых? Как бы там ни было, этого хватило для победы, а в воскресенье в Севилье испанцам достаточно ничьей.

Положение команд: 1. Испания — 16 очков, 2. Швеция — 15. 3. Греция — 9, 4. Грузия — 7, 5. Косово — 4.

14 ноября. Испания — Швеция, Греция — Косово.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7a389ef283a26897d64" data-vnd="f7a389ef283a26897d64" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7a389ef283a26897d64" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Португалия без победы и без Пепе

Группа А

Ирландия — Португалия — 0:0.

Азербайджан — Люксембург — 1:3 (Салахли, 82 — Родригеш, 67, 90+1. С. Тилль, 78).

От исхода матча в Дублине зависело, какой результат устроит португальцев в воскресном противостоянии с Сербией. И, надо сказать, экс-чемпионам Европы было нелегко, а Криштиану Роналду запомнился тем, что дважды оказывался на газоне после верховых единоборств. Во втором случае избежать травмы ему помогла координация, а в первом потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после удара в спину от Доэрти.

Когда же Криштиану уже во втором тайме в схожей ситуации отклеился от защитников, его удар головой получился неточным. Промахнулся он и закручивая мяч в дальний угол. В итоге Португалия не только осталась без победы, но и потеряла Пепе. Известный грубиян получил вторую желтую карточку, попав локтем в лицо Робинсону, которого ирландские болельщики перед матчем благодаря инициалам и седьмому номеру сравнили с Роналду.

Получилось забавно, а команде Фернанду Сантуша в Лиссабоне все-таки будет достаточно ничьей. У нее лучшая по сравнению с Сербией разность забитых и пропущенных мячей.

Самым же счастливым человеком в этот вечер стала выбежавшая на поле и получившая в подарок футболку юная болельщица.

Положение команд: 1. Португалия — 17 очков, 2. Сербия — 17, 3. Люксембург — 9, 4. Ирландия — 6, 5. Азербайджан — 1.

14 ноября. Португалия — Сербия, Люксембург — Ирландия.

Македония рвется в Катар

Группа J

Германия — Лихтенштейн — 9:0 (Гюндоган 11, с пенальти. Кауфманн, 22, в свои ворота. Сане, 22, 49. Ройс, 23. Мюллер, 76, 86. Баку, 80. Геппель, 89, в свои ворота).

Армения — Северная Македония — 0:5 (Трайковски, 22. Барди, 36, 66, с пенальти, 90, с пенальти, Ристовски, 79).

Румыния — Исландия — 0:0.

Германия уже в статусе участника финальной стадии ЧМ-2022 размялась на футбольном карлике, который к тому же уже с 9-й минуты играл в меньшинстве. Не увидев соперника, Хофер каратистским ударом едва не отправил в нокаут Горецку, и обслуживавшая игру Ивана Мартинчич отправила нарушителя в раздевалку.

К счастью, с немецким футболистом все обошлось, а что удивило для игры такого статуса — решение Ханси Флика выпустить опытный состав, который по среднему возрасту (29 лет и 11 дней) оказался для немцев самым старым в 21-м веке. В шутку будем считать это частью торжественной церемонии прощания с национальной командой ее бывшего тренера Йоахима Лева.

Интрига же в этой группе сохранялась только в борьбе за второе место, и математические шансы Армении в первой игре дня были безжалостно растоптаны македонцами. Еще весной команда Хоакина Капарроса сенсационно лидировала, а к концу цикла превратились в мальчиков для битья. Полузащитник гостей Барди даже сделал первый за четверть века македонский хет-трик в отборах на крупнейшие турниры.

Балканская сборная вышла на второе место и сохранила его после того, как в Бухаресте Сергей Карасев зафиксировал нулевую ничью в матче Румынии с Исландией. Хозяева в концовке едва не вырвали победу, однако дальний удар Хаджи пришелся в штангу. Свои голы румыны точно забьют в последнем туре Лихтенштейну, а македонцам для сохранения нынешних позиций и выхода в плей-офф нужно дома обыгрывать исландцев.

Положение команд: 1. Германия — 24 очка, 2. Северная Македония — 15, 3. Румыния — 14, 4. Армения — 12, 5. Исландия — 9, 6. Лихтенштейн — 1.