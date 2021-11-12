Впервые за 52 года Германия забила 9 мячей в отборочной игре к чемпионату мира

Противостояние завершилось со счётом 9:0 в пользу хозяев.

Как отмечает пресс-служба УЕФА в «Твиттере», сборная Германии забила девять мячей в отборочной игре к чемпионату мира впервые за 52 года.

Напомним, счёт в матче на 11-й минуте открыл Илкай Гюндоган. Затем Даниэль Кауфман забил автогол. После этого Лерой Зане благодаря пасу Леона Горецки забил третий гол хозяев. Через несколько секунд Марко Ройс увеличил их преимущество. В начале второго тайма Лерой Зане забил пятый мяч. Затем голами отметились Томас Мюллер, Ридле Баку, а на 89-й минуте игрок команды гостей Макс Гопель забил автогол, установив финальный счёт в матче.