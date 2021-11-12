Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Мальта
Хорватия
17
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Словакия
Словения
22
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Ирландия
Португалия
00
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Греция
Испания
01
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Германия
Лихтенштейн
90
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Румыния
Исландия
00
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Россия
Кипр
60
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Азербайджан
Люксембург
13
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Грузия
Швеция
20
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Армения
Северная Македония
05
Все события
08:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

Бразильцы одержали 11 побед в 12 матчах отборочного турнира.

Бразилия
КолумбияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 12 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Единственный гол на 72-й минуте забил Лукас Пакета.

Читайте также
Впервые за 52 года Германия забила 9 мячей в отборочной игре к чемпионату мира

В других матчах игрового дня эквадорцы обыграли команду Венесуэлы (1:0), чилийцы победили парагвайцев (1:0).

Сборная Бразилии одержала 11-ю победу в 12 матчах отборочного раунда и первой в Южной Америке гарантировала участие в финальном турнире, который пройдет в Катаре. Ранее на мундиаль квалифицировались немцы и датчане.

Бразилия возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ, набрав 34 очка. Вторыми идут аргентинцы (25 очков), третьими — эквадорцы (20), четвертыми — чилийцы (16), пятыми — колумбийцы (16). Лучшие четыре команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против команды Аргентины. Первая встреча сборных, состоявшаяся 5 сентября, была прервана через несколько минут после начала. Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.

Anvisa сообщило о нарушении игроками сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристианом Ромеро (оба — «Тоттенхэм») и Эмилиано Мартинесом («Астон Вилла»), которые представляют клубы Английской премьер-лиги, а также футболистом «Астон Виллы» Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель.

 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Карпин: "По-разному футболисты относятся к вакцинации"
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь