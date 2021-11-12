Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 12 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Единственный гол на 72-й минуте забил Лукас Пакета.

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В других матчах игрового дня эквадорцы обыграли команду Венесуэлы (1:0), чилийцы победили парагвайцев (1:0).

Сборная Бразилии одержала 11-ю победу в 12 матчах отборочного раунда и первой в Южной Америке гарантировала участие в финальном турнире, который пройдет в Катаре. Ранее на мундиаль квалифицировались немцы и датчане.

Бразилия возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ, набрав 34 очка. Вторыми идут аргентинцы (25 очков), третьими — эквадорцы (20), четвертыми — чилийцы (16), пятыми — колумбийцы (16). Лучшие четыре команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

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Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против команды Аргентины. Первая встреча сборных, состоявшаяся 5 сентября, была прервана через несколько минут после начала. Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.