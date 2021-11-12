Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года
Бразильцы одержали 11 побед в 12 матчах отборочного турнира.
Бразильцы одержали 11 побед в 12 матчах отборочного турнира.
ТАСС, 12 ноября. Бразильские футболисты обыграли команду Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Единственный гол на 72-й минуте забил Лукас Пакета.
В других матчах игрового дня эквадорцы обыграли команду Венесуэлы (1:0), чилийцы победили парагвайцев (1:0).
Сборная Бразилии одержала 11-ю победу в 12 матчах отборочного раунда и первой в Южной Америке гарантировала участие в финальном турнире, который пройдет в Катаре. Ранее на мундиаль квалифицировались немцы и датчане.
Бразилия возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ, набрав 34 очка. Вторыми идут аргентинцы (25 очков), третьими — эквадорцы (20), четвертыми — чилийцы (16), пятыми — колумбийцы (16). Лучшие четыре команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.
Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против команды Аргентины. Первая встреча сборных, состоявшаяся 5 сентября, была прервана через несколько минут после начала. Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.
Anvisa сообщило о нарушении игроками сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристианом Ромеро (оба — «Тоттенхэм») и Эмилиано Мартинесом («Астон Вилла»), которые представляют клубы Английской премьер-лиги, а также футболистом «Астон Виллы» Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель.