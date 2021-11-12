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13:24 (мск), источник: Sport24

Сутормин: В матче с Хорватией надо допускать меньше таких ошибок, как с Кипром. Там будет серьезный соперник

Защитник сборной России и «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в квалификации ЧМ-2022.

Россия
Кипр
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Защитник сборной России и «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в квалификации ЧМ-2022.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Думал после первого тайма, что победа получится такой крупной?— Надеялся. В первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и победили. Это важно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается моментов соперника, мы ошибались, они создавали. Никакой недооценки нет. Во втором тайме их было меньше, и мы меньше ошибались. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

Не надо сейчас создавать шум, что победили. Сейчас все мысли будут о Хорватии. Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией, — сказал Сутормин в беседе с пресс-службой национальной команды.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Начало — в 17:00 мск.

Россия
6:0
Первый тайм: 1:0
Кипр
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