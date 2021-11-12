Сутормин: В матче с Хорватией надо допускать меньше таких ошибок, как с Кипром. Там будет серьезный соперник

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Защитник сборной России и «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в квалификации ЧМ-2022.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QOIamSVe_uw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Думал после первого тайма, что победа получится такой крупной?— Надеялся. В первом тайме может что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и победили. Это важно.

Что касается моментов соперника, мы ошибались, они создавали. Никакой недооценки нет. Во втором тайме их было меньше, и мы меньше ошибались. В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник.

Не надо сейчас создавать шум, что победили. Сейчас все мысли будут о Хорватии. Мы должны приложить максимум, только так сможем добиться нужного результата. Думаю, нашей команде это по силам. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией, — сказал Сутормин в беседе с пресс-службой национальной команды.