Если Россия уступит Хорватии, в стыках может попасть на Португалию, Испанию или Италию. Тревожные расклады отбора ЧМ-2022

Разбираем ситуацию в отборочном турнире чемпионата мира-2022 после крупных побед России и Хорватии над Кипром и Мальтой соответственно.
Сборная России сохранила первое место перед выездом в Хорватию, но еще может упустить прямую путевку в Катар. В случае если россияне в воскресенье проиграют хорватам и займут второе место в отборочной группе, то примут участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.
Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии.
Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.
Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24—25 марта, финалы — 28—29 марта.
В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.