Если Россия уступит Хорватии, в стыках может попасть на Португалию, Испанию или Италию. Тревожные расклады отбора ЧМ-2022

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Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Разбираем ситуацию в отборочном турнире чемпионата мира-2022 после крупных побед России и Хорватии над Кипром и Мальтой соответственно.

Сборная России сохранила первое место перед выездом в Хорватию, но еще может упустить прямую путевку в Катар. В случае если россияне в воскресенье проиграют хорватам и займут второе место в отборочной группе, то примут участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии.

в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия , причем португальцев устроит ничья

и , причем португальцев устроит ничья в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция , причем испанцев устроит ничья

и , причем испанцев устроит ничья в группе С на первое и второе места претендуют Италия и Швейцария , многое решится в очной игре, которая состоится 12 ноября

и , многое решится в очной игре, которая состоится 12 ноября в группе D первой, скорее всего, станет Франция , на второе место претендуют Украина , Финляндия и Босния

, на второе место претендуют , и в группе Е первое место с вероятностью 99% первой станет Бельгия , за второе место борются Чехия и Уэльс

, за второе место борются и в группе F Дания уже обеспечила себе первое место, а второй, очевидно, станет Шотландия — для этого ей нужно 12 ноября обыграть Молдавию

уже обеспечила себе первое место, а второй, очевидно, станет — для этого ей нужно 12 ноября обыграть Молдавию в группе G ситуация запутанная — за первое место борются сборные Нидерландов , Норвегии и Турции

, и в группе I фаворит в борьбе за первое место — Англия , второй, скорее всего, станет Польша , небольшие шансы на попадание в стыки есть у Албании

, второй, скорее всего, станет , небольшие шансы на попадание в стыки есть у в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Северная Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24—25 марта , финалы — 28—29 марта .