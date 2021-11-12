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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Если Россия уступит Хорватии, в стыках может попасть на Португалию, Испанию или Италию. Тревожные расклады отбора ЧМ-2022

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками сборной России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии в матче отбора ЧМ-2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Разбираем ситуацию в отборочном турнире чемпионата мира-2022 после крупных побед России и Хорватии над Кипром и Мальтой соответственно.

Сборная России сохранила первое место перед выездом в Хорватию, но еще может упустить прямую путевку в Катар. В случае если россияне в воскресенье проиграют хорватам и займут второе место в отборочной группе, то примут участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии.

  • в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья
  • в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья
  • в группе С на первое и второе места претендуют Италия и Швейцария, многое решится в очной игре, которая состоится 12 ноября
  • в группе D первой, скорее всего, станет Франция, на второе место претендуют Украина, Финляндия и Босния
  • в группе Е первое место с вероятностью 99% первой станет Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс
  • в группе F Дания уже обеспечила себе первое место, а второй, очевидно, станет Шотландия — для этого ей нужно 12 ноября обыграть Молдавию
  • в группе G ситуация запутанная — за первое место борются сборные Нидерландов, Норвегии и Турции
  • в группе I фаворит в борьбе за первое место — Англия, второй, скорее всего, станет Польша, небольшие шансы на попадание в стыки есть у Албании
  • в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Северная Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24—25 марта, финалы — 28—29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

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