В игре сборной России, несмотря на счет, смутило многое. В Сплите нужно быть сильнее

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Сборная России уничтожила Кипр, накидав сопернику суммарно шесть мячей. Это была очень яркая победа, а особенное удовольствие болельщики могли получить от второго тайма, когда у команды Валерия Карпина начало получаться вообще всё.

Только сейчас важно всё же учесть несколько моментов: 1) на протяжении матча был отрезок, когда Россия оказалась гораздо ближе к 1:1, чем к 2:0; 2) Кипр эталонно развалился, получив второй и третий голы — это характерная черта команды, но вряд ли футбол, который начался после, действительно адекватно описывает силу сборной России. Гораздо интереснее и полезнее для анализа то, что было на протяжении первого тайма и в начале второго.

А там возникали вопросы.

Причина для беспокойства № 1. Кипр нас прессинговал — и отрезками успешно

Чаще всего при нынешнем тренерском штабе Кипр играет по системе 3−4−3, переходящей при обороне либо на 5−2−3, либо на 5−4−1 в низком блоке с минимальным количеством прессинга. Именно к этому варианту готовилась наша команда, о нём говорил на пресс-конференции и Валерий Карпин.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Но Кипр удивил. Видимо, осознавая слабость России в позиционной атаке, соперники перестроились на 5−3−2, организовали пару в передней линии (Сотериу и Папулис — второй обычно играл левого вингера, а в этот раз вышел подвижной «десяткой»), поднимали вверх левого латераля до Сутормина (5−3−2 могли преобразоваться в 4−4−2) и попытались почаще прессинговать нашу структуру. Прессинг эпизодически казался разорванным, иногда в него поднимался опорник, иногда пара нападающих разрывалась между Дивеевым, Осипенко и Фоминым. Но даже при таком сценарии сборная России чувствовала себя недостаточно комфортно. И много мячей мы из-за давления киприотов потеряли. А в начале второго тайма после потери допустили очень неприятный удар со средней дистанции.

Взять ту же долю длинных передач: на некоторых отрезках игры она превышала 10%, что не очень приятно, учитывая статус команды напротив. В выходе из-под прессинга нужно прибавлять, поскольку Хорваты будут давить ещё агрессивнее — и намного слаженнее.

Причина для беспокойства № 2. В позиционной атаке сборной России снова было маловато идей

Лично я так и не понял, какие алгоритмы наработал наш тренерский штаб в постепенном нападении перед этим матчем. Созидательная игра снова получилась сумбурной, атаковать после перехватов и прессинга, в переходных фазах, получалось гораздо лучше, чем при затяжных владениях — это уже фирменная фишка команды Карпина.

Понятны были разве что задачи Мостового: когда Смолов открывался в недодачу или смещался к флангам, Андрей должен был давать предложение за спину защитникам. Крайний нападающий «Зенита» сделал очень много рывков до перерыва, но постоянно попадал в офсайды, а после одного из его забегов родилась красивая фраза Терехова, попавшая в эфир: «Да куда ты бежишь!».

Лишь во втором тайме после дуплета у нашей команды стало действительно многое получаться, увеличился процент вхождений в чужую штрафной. Но, повторю, это уже не самый показательный отрезок, поскольку Кипр бросил играть.

Причина для беспокойства № 3. Очень плохая игра Миранчука до перерыва

Мы не знаем, планирует ли Карпин выпускать Миранчука в Хорватии, но так или иначе Алексей наверняка получит игровые минуты. В Санкт-Петербурге он снова сыграл слабо, особенно до перерыва: всего 67% точности передач (в том числе из-за того, что постоянно искал Мостового забросами за спину, а они не проходили), медленные решения, плохая борьба, недоработки в обороне и прессинге. Например, вместе со Смоловым в конце первого тайма они откровенно выключились и открыли киприотам фланг.

Да, Миранчук в итоге выполнил несколько интересных передач, набрал 0,57 xA и отдал голевую передачу, только мы вновь подходим к уровню сопротивления. И печально, что даже в такой игре Алексей не смог показать цельный футбол.

Причина для беспокойства № 4. Системные провалы в центральной зоне

Сборная России, прежде всего, ориентировалась на прессинг, нижний опорник Фомин в фазе высокого давления (да и в позиционной обороне) постоянно бросал свою зону и выдвигался на оппонентов перед собой. В таких эпизодах центральные защитники должны были поджимать пространство и минимизировать расстояние между линиями. Однако соблюдалась компактность не всегда — и несколько атак через середину в конце первого тайма и начале второго мы пропустили.

Ситуация усугублялась наличием в центре 15-го номера Папулиса, который здорово находил мяч между линиями, в том числе сделал это в неприятной атаке Кипра в начале второго тайма. Кстати, не факт, что после возвращения в состав Баринова в опорную зону вместо Фомина станет кардинально лучше: Дмитрий также склонен к выдёргиваниям. Просто нужно в таких случаях лучше действовать всей командой, обеспечивать страховку и минимальное пространство в буферных зонах.

Причина для беспокойства № 5. Многовато небрежностей и потерь

Провалы центральной зоны случались не только из-за неудачного прессинга и плохих перестроений, но и банально из-за неряшливых действий в фазе атаки. Например, в первом тайме две потери на правом фланге прямо возле своей трети допустил Сутормин, незадолго до перерыва резанул в центральной зоне Смолов, а в начале второго тайма тот же Смолов слабо скинул мяч после аута на Мостового, а тот не выручил партнёра — и мы получили быструю атаку через центр и разворот налево.

Выводы

Наверное, будет очень странно рассуждать о везении после матча, закончившегося со счётом 6:0. Но доля фарта была у сборной России и в этой игре. Кто знает, каким бы оказался итог, если бы Сафонов не выручил после стандарта в конце первого тайма или если бы киприоты реализовали одну из трёх атак в начале второго? Смогла бы наша команда собраться и выдать качественный футбол при 1:1? Или, наоборот, ещё сильнее задёргалась бы?

В Хорватии нам тоже определённо пригодится удача. Главное, чтобы мы не надеялись на неё как на основное оружие. Прибавлять нужно почти во всех компонентах — и пора уже выдать действительно цельный и сбалансированный футбол.