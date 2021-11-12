Игрок из РПЛ устроил сенсацию в отборе на ЧМ. Хвича вынес Ибрагимовича, хотя не забивал в России с лета
Хороший знак для Казани?
Хороший знак для Казани?
В прошлом сезоне Хвича Кварацхелия считался главным активом РПЛ. Лидер чемпионата по обводкам и фланговый тащер «Рубина» должен был уезжать летом — естественно, сразу в топ-клуб, среди которых Кварой якобы интересовались и «Боруссия», и «Тоттенхэм», и топ-клубы Италии.
«Рубин» даже успел взять на замену Хакшабановича, но Хвича остался в Казани. До реальных предложений, по словам руководства клуба, так и не дошло, и Кварацхелия явно заскучал: не забивал с июля и стал менее эффективен в коронном дриблинге. Слуцкому неоднократно приходилось отвечать на вопрос, что происходит с игроком.
«Это [для него] второй сезон. Его все знают и понимают. Ему гораздо сложнее. Понятно, что общий ажиотаж, который был вокруг него, влияет. Это всегда испытание», — говорил главный тренер «Рубина».
Но спад, который сломил следом за Хвичей и весь «Рубин» (1 победа и всего 2 ничьих за последние 8 игр), не распространился на международную карьеру Кварацхелии. Пока Россия разносила Кипр, Хвича внезапно выстрелил дублем за сборную Грузии.
Да еще и против кого — Квара пригвоздил Швецию, которая была лидером группы и опережала даже Испанию! Так Хвича перевернул всю ситуацию в группе.
Вот такая грустная история для Швеции: они шли по квалификации лучше Испании, но из-за сенсационного поражения в Грузии потеряли свое преимущество. Теперь все решится в очном противостоянии двух сильнейших команд группы, но шведов больше не устроит ничья в Испании — только победа.
Вполне вероятно, что вернувшийся в сборную Златан Ибрагимович (отыграл в Грузии весь матч) останется без ЧМ именно из-за Кварацхелии. Но сам игрок «Рубина» сейчас об этом точно не думает.
Хвича укрепил свою статистику и теперь в этом отборочном турнире он с отрывом самый полезный игрок своей сборной. 4 результативных действия — у ближайших преследователей всего одно.
За клуб Квара не забивал с июля и даже перестал считаться главным дриблером чемпионата — прямо сейчас самым обыгрывающим игроком в лиге называют Эджуке из ЦСКА. Но такой мощный перфоманс за сборную может дать игроку новый импульс: тем более, скоро опять открывается трансферное окно.
Правда, даже такая яркая домашняя победа уже не влияла на положении Грузии в отборе. Команда отстала не только от Испании и Швеции, но и от Греции. Путевки на ЧМ и в стыки в решающем туре разыграют изначальные фавориты группы.