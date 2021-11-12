Милевский сравнил сборные России и Украины

«Сборная Украина вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что они делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах, — это чуть другое. Если бы разрешили играть в одной группе, во было бы!» — сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».