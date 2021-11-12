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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла грекам в квалификации ЧЕ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели четвертое поражение в отборочном турнире первенства Европы 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
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Сегодня белорусы в своем пятом поединке квалификационной группы D уступили в Триполисе греческим сверстникам с результатом 0:2. На 16-й минуте игры Василис Сурлис открыл счет, а в начале второй половины встречи защитник гостей Никита Супранович отправил мяч в свои ворота. В первом круге команды встречались в Жодино и тогда греки также победили со счетом 2:0. На старте отборочного этапа молодежного чемпионата Старого Света белорусы потерпели поражения от исландцев — 1:2 (дома) и португальцев — 0:1 (в гостях). Затем в Борисове была одержана крупная победа над командой Лихтенштейна — 6:0.

Следующий матч подопечные Сергея Ясинского проведут 16 ноября в гостях у аутсайдера турнира сборной Лихтенштейна, которая сегодня у себя дома уступила исландцам — 0:3. Позже футболисты Кипра примут в Ларнаке португальцев.

Положение в группе D сейчас таково: Греция — 11 очков (5 матчей), Португалия — 9 (3), Кипр — 7 (3), Исландия — 7 (4), Беларусь — 3 (5), Лихтенштейн — 0 (6).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.

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