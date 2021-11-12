Молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла грекам в квалификации ЧЕ

Сегодня белорусы в своем пятом поединке квалификационной группы D уступили в Триполисе греческим сверстникам с результатом 0:2. На 16-й минуте игры Василис Сурлис открыл счет, а в начале второй половины встречи защитник гостей Никита Супранович отправил мяч в свои ворота. В первом круге команды встречались в Жодино и тогда греки также победили со счетом 2:0. На старте отборочного этапа молодежного чемпионата Старого Света белорусы потерпели поражения от исландцев — 1:2 (дома) и португальцев — 0:1 (в гостях). Затем в Борисове была одержана крупная победа над командой Лихтенштейна — 6:0.