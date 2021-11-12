Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
02
Футбол. Первый дивизион
13.11
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
22:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия перед битвой с Испанией размялась на словаках. У Хлусевича и Агаларова — голы-красавцы, у Тюкавина — чудо-пас

Когда хорошо — тогда хорошо.

Словакия U21
Россия U21
Испания U21
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Когда на старте отборочного турнира российская молодежка попала под Испанию, получив четыре гола, стало как-то грустно. Но к концу первого круга стало понятно, что не все так плохо. Россияне одержали четыре победы, обыграв всех остальных соперников по группе с общим счетом 12:0. Очевидно, что если не произойдет ничего катастрофического и сверхъестественного, команда Михаила Галактионова должна занимать второе место и проходить в стыковые матчи (а при определенных обстоятельствах можно и выйти на Евро-2023 напрямую).

Напомним, что согласно регламенту, девять победителей групп сразу попадают в финальный турнир, равно как и лучшая сборная из тех, что станут вторыми. Остальные восемь команд отправляются в стыковые матчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Можно даже пожалеть, что России не очень повезло со жребием и из первой корзины при жеребьевке выпала Испания. В отборе к Евро-2021 досталась Польша, которую мы в итоге опередили и вышли в финальный турнир с первого места.

Словакия перед этим матчем казалась главным соперником в борьбе за второе место. Во всяком случае, исходя из турнирной таблицы. Правда, словаки успели проиграть не только Испании, что закономерно, но и Северной Ирландии. А это уже был намек.

И действительно, игра показала, что Словакия и Россия — команды точно не одного уровня. Единственное, что смог предложить соперник — это стандарты. Какая-то опасность у ворот потенциального новичка «Спартака» Бориско возникала только после них. Но на этом все.

Российская молодежка атаковала куда изобретательнее и разнообразнее. Гол Агаларова — прекрасен. Заброс Умярова, скидка Марадишвили, удар головой форварда «Уфы» — все было на уровне. Кстати, при счете 0:0 была похожая комбинация, только заброс делал Марадишвили, а скидку — Хлусевич, вот только Агаларов не попал по мячу. Да и удар будущего игрока «Спартака» в ближний угол, когда Хлусевич забил первый гол, был хорош и породист.

Во время загрузки произошла ошибка.

А третий гол, забитый Сулеймановым с отличного паса Тюкавина, наверное, оценил бы и Олег Романцев.

Показательным моментом стало и то, что в середине второго тайма при счете 2:0 Галактионов снял с игры двух лидеров этой команды — Умярова и Марадишвили. Это показатель того, что хозяева полностью контролировали ход матча. Был и другой подтекст: 16 ноября встреча с Испанией, и стоило поберечь ведущих футболистов.

Есть подозрение, что через четыре дня уже мы окажемся в роли Словакии, довольствуясь эпизодическими полумоментами. Но пока все равно стоит констатировать: Россия должна занимать второе место в этой группе и проходить как минимум в стыки.

 Фанаты сборной России ушли в перерыве. Что за дикость
Невероятная драма в Токио! Российскую фигуристку в слезах унесли с катка прямо перед выступлением
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь