Голкипер сборной России не полетел на игру с Хорватией

Отмечается, что в саму заявку по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут быть включены 23 игрока, а в списке сборной России значатся 25 футболистов.

14 ноября команда Карпина в гостях сыграет со сборной Хорватии, которая отстает от лидирующей в группе сборной России на два очка. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Если Россия не проиграет, то выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. В случае поражения, подопечные Валерия Карпина поспорят за путевку на мундиаль в стыковых матчах.