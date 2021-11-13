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17:53 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер сборной России не полетел на игру с Хорватией

Вратарь сборной России по футболу Илья Лантратов не полетел с командой на отборочный матч к чемпионату мира по футболу против национальной команды Хорватии, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в саму заявку по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут быть включены 23 игрока, а в списке сборной России значатся 25 футболистов.

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На матч отправились три голкипера Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, национальная команда в Санкт-Петербурге одержала разгромную победу над сборной Кипра со счетом 6:0.

14 ноября команда Карпина в гостях сыграет со сборной Хорватии, которая отстает от лидирующей в группе сборной России на два очка. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Если Россия не проиграет, то выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года. В случае поражения, подопечные Валерия Карпина поспорят за путевку на мундиаль в стыковых матчах.

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