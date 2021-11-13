Тренер сборной Хорватии: Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим

«Конечно, мы хорошо знаем Россию. Мы их сильно уважаем. Это очень качественная команда. У них пять команд. Карпин отлично работает, но мы играем дома. Мы уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите мы являемся фаворитами.



Не думаю, что Россия выйдет играть на ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело играть от обороны с самого начала. Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.