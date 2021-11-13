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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Хорватии: Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 с национальной командой России.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

«Конечно, мы хорошо знаем Россию. Мы их сильно уважаем. Это очень качественная команда. У них пять команд. Карпин отлично работает, но мы играем дома. Мы уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите мы являемся фаворитами.

Не думаю, что Россия выйдет играть на ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело играть от обороны с самого начала. Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

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