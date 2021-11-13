Юниорская сборная России обыграла Германию в отборе чемпионата Европы

Голы в составе российской команды забили Артем Соколов, Ярослав Гладышев и Эдуард Багринцев.

Россия досрочно вышла в элитный раунд чемпионата Европы, став первой в группе 2 (шесть очков). Германия — на втором месте (3 очка). Далее идут Греция (1) и Фарерские острова (1).