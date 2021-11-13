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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юниорская сборная России обыграла Германию в отборе чемпионата Европы

Юниорская сборная России (игроки не старше 19 лет) в отборочном турнире чемпионата Европы победила команду Германии со счетом 3:1.

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Источник: Немецкий футбольный союз

Голы в составе российской команды забили Артем Соколов, Ярослав Гладышев и Эдуард Багринцев.

Россия досрочно вышла в элитный раунд чемпионата Европы, став первой в группе 2 (шесть очков). Германия — на втором месте (3 очка). Далее идут Греция (1) и Фарерские острова (1).

Первые две команды выходят в элитный раунд чемпионата Европы-2022.

Чемпионат Европы U19

Группа 2

Германия — Россия — 1:3 (0:1)

Голы: Соколов, 40 (0:1). Гладышев, 47 (0:2). Багринцев, 70 (0:3). Бобзайн, 90+1 (1:3).

Россия: Тороп, Шайхтдинов, Ефремов, Лангович (Николаев, 89), Мелехин, Соколов (Коваленко, 77), Лайкин, Михайлов (Ким, 85), Шитов (Пиняев, 85), Багринцев, Гладышев.

Предупреждение: Лайкин, 87.

Судья: Мэдли (Англия).

13 ноября. Патры. Стадион «Pampeloponnisiako».

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