В каком составе Россия сыграет с Хорватией. Прогнозируем выбор Карпина на матч года

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Перед главным матчем отборочного цикла важно понимать, что Хорватия значительно прибавила по сравнению с сентябрём. Тогда многие лидеры соперника, выступающие в европейских лигах, лишь входили в сезон. А Модрича — на 100% ключевого футболиста — не было из-за травмы. Сейчас хавбек «Реала» вернулся, он здорово влияет на игру команды во всевозможных зонах.

Основные тезисы, которые важно учесть перед игрой:



1) Хорватия будет прессинговать, она в принципе не садится глубоко. Структура прессинга может меняться, важно уметь просматривать слабые места в любой из них. Либо это фланги, либо буферные пространства между линиями;



2) собственный прессинг сборной России будет крайне важен, поскольку Хорватия обладает неплохой позиционной структурой — есть сильная центральная ось, есть сильные фланговые футболисты. Если отдать ей мяч и сесть глубоко, то хорваты поднимут высоко обоих крайних защитников и начнут растягивать нашу оборону. Выстоять будет сложно — Словакии в победном матче в октябре, к примеру, просто повезло;



3) Хорватия активно использует центрального нападающего в формате «ложной девятки», это происходит при любой схеме. Крамарич опускается в глубину, помогает разыгрывать мяч в центре или ближе к флангам, пробует вытягивать за собой защитников, а партнёры (центральный полузащитник Пашалич, фланговый полузащитник Влашич) в это время насыщают переднюю линию и открываются за спину под забросы;.

4) c Модричем Хорватия станет гораздо опаснее на стандартах (в московской игре у Брозовича вообще не пошли подачи), это тоже важно учитывать.

Вратарь

Сафонов качественно отыграл матч с Кипром, выручил в конце первого тайма при ударе после стандарта в упор. Возникали вопросы по вводу мяча в игру при чужом прессинге, но глобально повода менять голкипера всё равно нет. Сафонов почти наверняка останется номером один. Гильерме — первым кандидатом на выход, если что-то вдруг пойдёт не так.

Линия обороны

Нет никаких интриг в выборе центральных защитников — Джикия вернётся в стартовый состав и присоединится к Дивееву. Это наша основная пара, игравшая при Карпине против всех статусных соперников. Уровень Осипенко недостаточно высок, даже против Кипра он совершил несколько ошибок (например, дважды проигрывал позицию внутри штрафной при фланговых атаках — просто обходилось без точного навеса), уверенного начала атаки от него тоже не прослеживалось.



На флангах обороны история интереснее. Терехов выбыл из-за травмы, остались четыре кандидата: Сутормин, Караваев, Кудряшов и Круговой. У Кудряшова есть надёжность в глубоком блоке, у Кругового — отличная скорость и левая нога, но, полагаю, всё же есть смысл выбрать двух первых кандидатов. Сутормина, прилично отыгравшего с Кипром, — справа. Караваева (как в первой игре с Хорватией) — слева.



Здесь ещё важно учитывать вероятную оборонительную особенность Хорватии: иногда при 4−3−3 команда прессингует, поднимая до центрального защитника одного из вингеров. Соответственно, на фланге образуется ситуация «1 в 2» не в пользу хорватов, важны своевременные манёвры крайних защитников.

Кудряшову будет тяжеловато обеспечивать динамику по всему флангу. А Круговой в сборной новичок, и делать на него ставку сейчас — риск. Хотя в матче со «Спартаком» Даниил просто образцово заменил Дугласа Сантоса, выбывшего из-за травмы, это был высший класс.

Линия полузащиты

Понятно, что в основной состав вернётся любимчик тренерского штаба Баринов, которым Карпин не стал рисковать в игре с Кипром ввиду пограничной ситуации с жёлтыми карточками. Дмитрий станет нижним опорным полузащитником, альтернатив сейчас нет. Тот же Фомин против киприотов с точки зрения оборонительной работы сыграл средне, как в прессинге, так и в позиционной защите опорная зона часто проваливалась. Проблемы не только в Фомине, а ещё и в нарушении компактности и неготовности команды к чужой схеме 5−3−2, но хавбек «Динамо» тоже ошибался и медленно реагировал на происходящее.



По поводу «восьмёрок» нужно хорошо подумать. Важно выпускать игроков, готовых прессинговать и быстро переключаться, у которых есть силы для энергозатратного футбола. Есть три основных кандидата: Головин (левее), Зобнин и Фомин (правее). Выбор между последними двумя неочевиден: Фомин приносит больше пользы при поддержке атаки, но Зобнин в лучшей форме динамичнее, лучше в скоростной борьбе и при смене направлений. Полагаю, выбор будет сделан всё же исходя из текущего состояния и адаптации к структуре прессинга (Карпин неоднократно говорил про «Динамо» и Шварца) — в пользу Фомина.



Шансы Ерохина выйти с первых минут в полузащите ниже, ему не хватает интенсивности, да и в прессинге против Кипра он иногда недорабатывал.

Линия атаки

Смолов или Заболотный? Смолов — звезда, статусный бомбардир. Он способен исполнить эпизод, выступить ассистентом. Но — он не очень надёжный. Склонен терять мячи (даже против Кипра — две грубые ошибки при владении, после которых пошли опасные атаки, а ещё недоработка с Миранчуком на фланге в конце первого тайма), так себе борется и цепляет. Заболотный — работяга, обладающий скромным индивидуальным мастерством, зато здорово работающий в прессинге и быстро переключающийся от защитника к опорнику. Также он зацепит верх, поможет выйти из-под прессинга и снимет мячи при стандартах у своих ворот (к слову, Смолов плохо сыграл по ближней штанге при том самом штрафном в конце первого тайма против Кипра). С хорватами всё это будет очень важно — поэтому, думаю, вероятность появления Заболотного достаточно высока.



Справа высоки шансы у Ионова как у главной прессинг-машины среди крайних форвардов. Тем более с Кипром Алексей сыграл всего 20 минут, силы у него есть. Тогда как левый форвард — более дискуссионный вопрос. Велик соблазн выпустить снова Мостового, им Карпин был «очень доволен» после Кипра. Хотя Андрей всё же слишком буквально воспринял задачу бежать за спины — и в первом тайме открывался исключительно туда, что приводило к постоянным потерям.

Итоговый состав получается примерно таким. Вряд ли Карпин поменяет систему, а частные корректировки если и случатся, то будут носить локальный характер.