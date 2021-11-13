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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину и обогнала Украину

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии переиграла сборную Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Встреча проходила на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина) и завершилась со счётом 3:1.

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На 25-й минуте форвард финской команды Теэму Пукки не реализовал пенальти. Спустя четыре минут Финляндии всё же удалось открыть счёт — отличился Маркус Форсс. На 37-й минуте финны остались в меньшинстве после удаления Юкки Райтала.

В начале второго тайма Робин Лод увеличил преимущество сборной Финляндии, ему ассистировал Лео Вяйсянен. На 69-й минуте Лука Менало отыграл один мяч. Спустя четыре минуты Даниэль О’Шонесси забил третий гол финской команды, голевую передачу отдал Лод.

Финляндия набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D, обогнав Украину (9). Босния (7) — на четвёртом месте. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.

Босния и Герцеговина
1:3
Первый тайм: 0:1
Финляндия
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