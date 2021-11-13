РФС: российские болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза
В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определенных условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определенных условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определённых условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
"Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза«, — сообщили корреспонденту “Чемпионата” в пресс-службе РФС.
Журналист и комментатор Тимур Журавель ранее сообщил, что на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия не пустят болельщиков, привитых российской вакциной «Спутник V».