РФС: российские болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза

В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определённых условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

"Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза«, — сообщили корреспонденту “Чемпионата” в пресс-службе РФС.