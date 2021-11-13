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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС: российские болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза

В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определенных условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В Российском футбольном союзе сообщили, что болельщики при определённых условиях смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

"Российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты (на английском языке) о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также Спутник V) или документы, содержащие сведения о перенесённом заболевании в течение последних 6 месяцев (на английском языке), смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза«, — сообщили корреспонденту “Чемпионата” в пресс-службе РФС.

Журналист и комментатор Тимур Журавель ранее сообщил, что на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Россия не пустят болельщиков, привитых российской вакциной «Спутник V».

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