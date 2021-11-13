Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Уэльс
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Черногория
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Латвия
00
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Турция
Гибралтар
60
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Акрон
20
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Ротор
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Торпедо
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Кубань
00
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Велес
10
Все события
22:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе забил невероятный гол на тренировке сборной Франции. Видео

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на тренировке национальной команды забил красивый гол.

Франция
Казахстан
ПСЖОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

22-летний чемпион мира слету пяткой замкнул навес партнера, при этом развернувшись на 180 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франция готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (13 ноября, Париж) и Финляндии (16 ноября, Хельсинки).

Франция лидирует в группе D с 12 очками. Мбаппе в этом сезоне провел 16 маичей за ПСЖ, в которых забил 7 голов и отдал 9 передач. За сборную Франции он провел 4 матча.

 Фанаты сборной России ушли в перерыве. Что за дикость
Невероятная драма в Токио! Российскую фигуристку в слезах унесли с катка прямо перед выступлением
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь