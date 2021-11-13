Мбаппе забил невероятный гол на тренировке сборной Франции. Видео
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на тренировке национальной команды забил красивый гол.
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на тренировке национальной команды забил красивый гол.
22-летний чемпион мира слету пяткой замкнул навес партнера, при этом развернувшись на 180 градусов.
Франция готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (13 ноября, Париж) и Финляндии (16 ноября, Хельсинки).
Франция лидирует в группе D с 12 очками. Мбаппе в этом сезоне провел 16 маичей за ПСЖ, в которых забил 7 голов и отдал 9 передач. За сборную Франции он провел 4 матча.