Мбаппе забил невероятный гол на тренировке сборной Франции. Видео

22-летний чемпион мира слету пяткой замкнул навес партнера, при этом развернувшись на 180 градусов.

Франция лидирует в группе D с 12 очками. Мбаппе в этом сезоне провел 16 маичей за ПСЖ, в которых забил 7 голов и отдал 9 передач. За сборную Франции он провел 4 матча.