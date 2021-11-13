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21:54 (мск), источник: Sport24

Стало известно, какое количество болельщиков будет присутствовать на матче Хорватия — Россия

Встречу посетят около 33 тысяч болельщиков.

Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Мы ожидаем полный стадион, а это чуть более 33 тысяч болельщиков.

Что касается российских болельщиков, вместимость их трибуны составит около 1400 зрителей», — приводит слова Федерации футбола Хорватии РИА.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).

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