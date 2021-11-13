Стало известно, какое количество болельщиков будет присутствовать на матче Хорватия — Россия
Встречу посетят около 33 тысяч болельщиков.
Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Встречу посетят около 33 тысяч болельщиков.
«Мы ожидаем полный стадион, а это чуть более 33 тысяч болельщиков.
Что касается российских болельщиков, вместимость их трибуны составит около 1400 зрителей», — приводит слова Федерации футбола Хорватии РИА.
После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5).