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21:45 (мск), источник: Sport24

Вакцинированных «Спутником» болельщиков пустят на игру Хорватия — Россия после вмешательства РФС

Болельщики сборной России, привитые от COVID-19 вакциной «Спутник V», смогут получить европейский сертификат о вакцинации и попасть на игру квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Ранее журналист Тимур Журавель сообщил, что на игру в Сплите смогут попасть только фанаты, привитые европейской вакциной.

По его словам, представители УЕФА заявили, что конвертация сертификатов о вакцинации «Спутником» на сертификаты европейского образца была отменена.

«В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали “Спутник” в евросертификат.

То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС. И спасибо нашим за оперативное вмешательство», — написал Журавель в своем телеграм-канале.

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