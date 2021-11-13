Вакцинированных «Спутником» болельщиков пустят на игру Хорватия — Россия после вмешательства РФС

По его словам, представители УЕФА заявили, что конвертация сертификатов о вакцинации «Спутником» на сертификаты европейского образца была отменена.

«В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали “Спутник” в евросертификат.



То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС. И спасибо нашим за оперативное вмешательство», — написал Журавель в своем телеграм-канале.