Сборная Норвегии с Норманном не смогла обыграть Латвию

Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и завершилась со счётом 0:0.

На 82-й минуте нападающий норвежской команды Александр Сёрлот забил гол, но после вмешательства VAR его отменили из-за положения вне игры.

В матче принимали участие бывшие футболисты клубов Российской Премьер-Лиги — Стефан Страндберг («Салернитана») и Матиас Норманн («Норвич Сити»). Форвард сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд из-за травмы не был заявлен за команду.