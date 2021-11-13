«Давайте спросим у хорватов, хотели бы они поменяться с нами местами»? Карпин и Джикия перед игрой в Сплите

Сборная России сыграет с Хорватией в гостях 14 ноября в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2022

Нашей команде для прямого попадания в финальный турнир достаточно ничьей. Поражение отправит нас в стыковые матчи, которые состоятся в марте

В субботу вечером главный тренер россиян Валерий Карпин и защитник команды Георгий Джикия ответили на вопросы во время предматчевой пресс-конференции

Валерий Карпин: Спросил у Джикии, изменился ли я, а он ответил, что вообще ни фига

— У вас было много важных матчей в карьере игрока и тренера. Предстоящая игра самая важная?

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

— Ощущение такие же, как и перед другим важным матчем. Не думаю, что я испытаю что-то сверхъестественное сегодня или завтра. Самый важный матч? Нет, он у меня уже был. «Ростов» — «Урал» — это был самый важный матч, когда мы боролись за стыки. Безусловно, матч с Хорватией важный, но если что, то у нас есть стыки. Так что эта игра не сравнится.

— Не боитесь, что вам будут припоминать слова про игру «Ростов» — «Урал», если что-то пойдет не так?

— Не боюсь ли, что мне будут припоминать фразу про «Ростов» — «Урал»? Каким надо быть дебилом, чтобы мне это припоминать? Для всей России это важнейший матч, да. Но меня же спросили про мою карьеру. Для России, да. Но таких важнейших матчей было уже много — 20, 30, заканчивая Украиной. Никто не умер вроде, все живы и здоровы. Я здесь тоже до сих пор.

— Расскажите о состоянии игроков. Головина не видели на прогулке по полю. Все ли с ним в порядке?

— Все, кто прилетел, здоровы. Головин вроде бы вышел, посмотрел и ушел. Что тут смотреть-то? Ничего не изменится. У Терехова сильный ушиб колена, за два дня он не успел бы восстановиться, отправили его в клуб.

— Златко Далич очень подробно разобрал вероятный состав России на матч: предположил, что вернутся Джикия, Баринов, а слева сыграет Караваев. Насколько он близок к истине?

— Джикия сыграет, если ничего не случится за ночь. Баринов — тоже. Остальное увидите.

— Судя по тому, что на пресс-конференции сегодня с вами Джикия, вы решили закольцевать историю с капитанством в сборной?

— Если Джикия выйдет с повязкой, тогда закольцуем историю, а пока ничего не закольцовано.

— Видите ли особую сложность в устраивающей нас ничьей? Как будете говорить с командой перед выходом на поле, чтобы решить этот психологический вопрос?

— Мне было бы проблематичней, если бы нас устраивала только победа. Давайте спросим у хорватов, они бы хотели поменяться с нами местами, или кто-то из вас хотел бы поменяться местами?

— Далич сказал, что сборная России будет играть так, как Хорватия ей позволит. Вы можете ответить ему и сказать, что сборная Хорватии будет играть так, как Россия ей позволит?

— 100 процентов. Не видел ни одной игры, чтобы одна команда стояла, а другая играла. В этом и заключается футбол. Мы хотим атаковать, у нас атакующий стиль игры, но если другая команда забирает мяч, то это не значит, что мы не хотим атаковать.

— Подготовка к этой встрече с Хорватией была легче, чем перед матчем в Москве? Понимаете, как они будут играть?

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— Мы представляем, как будет играть Хорватия, представляем варианты. Могут сыграть 4−3−3, могут сыграть 4−4−2 ромбом, как в Москве. Сейчас было легче готовиться к матчу, мы давно знакомы со всеми ребятами, а не как тогда — пару дней провели вместе. Уже провели с ними два с половиной сбора, если это можно назвать сборами. Большинство футболистов сборной знают мои требования, поэтому с этой точки зрения готовиться было действительно легче.

— Изменилось ли поведение в команде перед решающей игрой? Сохранились ли шутки внутри или концентрация сейчас на 100%?

— Вот у Георгия Джикии спросил, изменился ли я, а он ответил, что вообще ни фига. То же самое могу сказать про футболистов. Расслабона никакого нет. Шуточки? А что, шутить нельзя, надо сесть и смотреть в стену? Готовимся так же, как раньше, как к предыдущим играм. Понятно, есть напряжение, и оно будет, завтра проявится. На сегодняшний день готовимся так. Ребята не зажаты, шутят, а завтра посмотрим.

Георгий Джикия: О ничьей в команде никто не думает

— Ничья выводит сборную на ЧМ. Тяжело бороться с этой мыслью перед игрой?

— Скажу честно, что о ничьей в команде никто не думает. Да, нас ничья устраивает, но мы будем выходить и делать все, что задумали, к чему готовились. Тогда будет результат.

— История с капитанством закольцевалась? Решение отдать вам повязку связано с повышенной ответственностью в игре?

— Это не ко мне вопрос. Дождемся завтрашнего дня. Возможно, я буду капитаном. У меня есть опыт, почему бы и нет.

— Вы пропустили тренировку, потом игру с Кипром. Как вы себя чувствуете?

— Да, был небольшой дискомфорт, поэтому мне дали передышку перед матчем с Хорватией. Но сейчас я готов на 100 процентов.

— Стадион будет заполнен на 100 процентов. Это будет плюсом для хорватов или вы выйдете без таких мыслей и сосредоточитесь только на победе?

— Безусловно, это будет большим плюсом для них. Но вы правильно заметили, что мы будем сфокусированы и сосредоточены на своей игре. Уверен, наших болельщиков мы тоже увидим.

— Хорваты забили больше всех в отборе в нашей группе. Разбирали кого-то из игроков персонально?

— Конечно, смотрели их сильные стороны, разбирали атаки. Сейчас без подробностей, но мы провели работу. Без фамилий, потому что их можно долго перечислять, можно отметить всю Хорватию. Хороший, сильный и квалифицированный соперник.

— Футболисты и тренеры сборной Хорватии уверены в своей победе. А как наша команда настраивается, как вы, опытный футболист, объясняете молодым, у которых нет такого опыта международного уровня?