Турция забила шесть безответных мячей Гибралтару

Сборная Турции принимала команду Гибралтара.

Встреча завершилась крупной победой хозяев, они забили шесть безответных мячей. Уже на 11-й минуте Керем Актюркоглу открыл счёт. На 38-й минуте Халил Дервишоглу удвоил преимущество хозяев, а ещё через три минуты он же оформил дубль.

На 65-й минуте Мерих Демирал забил четвёртый мяч хозяев. А затем ещё по мячу на свой счёт записали Сердар Дурсун и Мерт Мюльдюр. Отметим, что с 22-й минуты гости играли в меньшинстве, у них был удалён Джейс Оливеро.