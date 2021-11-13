Около 400 болельщиков поддержат сборную России в матче с Хорватией

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Встреча состоится в хорватском Сплите в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 17:00 мск.

У российской стороны была квота в 1400 мест. В воскресенье из России в Хорватию прибудет чартер с 400 болельщиками на борту, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Перед последним туром в группе Н лидируют россияне (22 очка), опережающие хорватов на два балла.

Победитель группы напрямую выйдет на мировое первенство, команда, которая станет второй, примет участие в стыковых матчах в марте.