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13 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Около 400 болельщиков поддержат сборную России в матче с Хорватией

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около 400 российских болельщиков ожидается на футбольном матче заключительного тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 между сборными Хорватии и России.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Встреча состоится в хорватском Сплите в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 17:00 мск.

У российской стороны была квота в 1400 мест. В воскресенье из России в Хорватию прибудет чартер с 400 болельщиками на борту, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Перед последним туром в группе Н лидируют россияне (22 очка), опережающие хорватов на два балла.

Победитель группы напрямую выйдет на мировое первенство, команда, которая станет второй, примет участие в стыковых матчах в марте.

Для прямого попадания на ЧМ-2022 в Катаре россиянам необходимо не проиграть.

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