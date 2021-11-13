Бэйл провел 100-й матч за сборную Уэльса

На нее игрок мадридского «Реала» вывел своих партнеров с капитанской повязкой.

Данный результат является вторым в истории сборной Уэльса. Рекорд принадлежит Крису Гантеру, на счету которого 106 игр. В игре против Белоруссии Гантер остался в запасе сборной Уэльса.