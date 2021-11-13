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13 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Бэйл провел 100-й матч за сборную Уэльса

Встреча отбора на ЧМ-2022 против сборной Белоруссии стала для нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла 100-й в составе валлийской команды.

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Источник: AFP 2021
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На нее игрок мадридского «Реала» вывел своих партнеров с капитанской повязкой.

Данный результат является вторым в истории сборной Уэльса. Рекорд принадлежит Крису Гантеру, на счету которого 106 игр. В игре против Белоруссии Гантер остался в запасе сборной Уэльса.

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