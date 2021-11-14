Хорватское СМИ назвало сборную России «карпинскими антиваксерами»

Статья вышла под заголовком: «Антиваксеры Карпина ещё не проиграли, но уже пропустили один мяч».

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 14.11.2021, 17:00 Хорватия - Россия -

Текст посвящён мнению российских болельщиков о шансах команд и отношению игроков сборной России к вакцинации от коронавируса.

«Каждый раз, когда им нужно было пройти квалификацию на чемпионат мира, русские проигрывали. Но это чувство команде под руководством Валерия Карпина ещё не знакомо. Только 10 процентов российских болельщиков верят в победу, но половина из них ожидает прямого выхода на ЧМ-2022», — пишет автор.