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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорватское СМИ назвало сборную России «карпинскими антиваксерами»

Крупное хорватское издание 24sata накануне матча Хорватия — Россия опубликовало статью, в которой назвало российскую команду «карпинскими антиваксерами».

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер сборной России по футболу

Статья вышла под заголовком: «Антиваксеры Карпина ещё не проиграли, но уже пропустили один мяч».

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 14.11.2021, 17:00

Хорватия-Россия-

Текст посвящён мнению российских болельщиков о шансах команд и отношению игроков сборной России к вакцинации от коронавируса.

«Каждый раз, когда им нужно было пройти квалификацию на чемпионат мира, русские проигрывали. Но это чувство команде под руководством Валерия Карпина ещё не знакомо. Только 10 процентов российских болельщиков верят в победу, но половина из них ожидает прямого выхода на ЧМ-2022», — пишет автор.

В статье также приводится цитата Валерия Карпина о том, что около 70% игроков сборной России были вакцинированы. «Почему остальные не привились? Может, они антиваксеры, не знаю» — заявлял тренер. При этом отмечено, что почти все футболисты хорватской команды сделали прививку от COVID.

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