Бельгия обыграла Эстонию и завоевала путевку на ЧМ-2022

На 70-й минуте Эрик Сорга сократил отставание гостей в счёте. Но уже через четыре минуты Торган Азар вновь увеличил отрыв и поставил точку в матче.

Сборная Бельгии упрочила лидерство в группе E, набрав 19 очков. Более того, бельгийцы гарантировали себе первое место за тур до конца, а вместе с ним завоевали путёвку в финальную часть ЧМ-2022. Сборная Эстонии, набрав четыре очка, занимает 4-е место в турнирной таблице.



Путь в квалификации ЧМ-2022 сборная Бельгии завершит гостевым матчем с Уэльсом, а Эстония отправится в гости к Чехии.