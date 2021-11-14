Сборная Франции разгромила Казахстан со счетом 8:0 и оформила путевку на ЧМ-2022

Матч завершился со счётом 8:0. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира.

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На 6-й минуте первый гол в матче забил нападающий Килиан Мбаппе. Карим Бензема сделал передачу в лицевую, откуда Тео Эрнандес отпасовал в центр штрафной на Мбаппе, который ударом в касание направил мяч в ближний угол ворот, поймав вратаря на противоходе.

Спустя шесть минут Килиан оформил дубль, ещё через 20 минут — хет-трик.

Во втором тайме дубль сделал Бензема. Ещё по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти.

Восьмой мяч забил Мбаппе, оформив покер.