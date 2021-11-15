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09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятные эмоции Джоковича после выхода сборной Сербии на ЧМ-2022

Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на победу сборной Сербии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Португалии (2:1).

Сербия
ПортугалияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Сербский теннисист выложил в сторис Instagram видео с тем, как он празднует выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

Во время загрузки произошла ошибка.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.

Португалия
1:2
Первый тайм: 1:1
Сербия
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