Сборная России впервые за 4 года не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника

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Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч они забили на 81-й минуте в результате автогола защитника российской сборной Фёдора Кудряшова.

Как сообщает OptaIvan в «Твиттере», сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче впервые с июня 2017 года, когда уступили со счётом 0:1 Португалии на Кубке конфедераций.

Напомним, в течение всего матча россияне отбивались. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника и ни одного удара в створ. Хорваты пробили по воротам Матвея Сафонова 19 раз, из них пять ударов пришлись в створ.