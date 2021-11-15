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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России впервые за 4 года не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника

Вчера, в воскресенье, 14 ноября, в Сплите (Хорватия) состоялся заключительный матч квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Хорватии принимала команду России.

Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч они забили на 81-й минуте в результате автогола защитника российской сборной Фёдора Кудряшова.

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Как сообщает OptaIvan в «Твиттере», сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче впервые с июня 2017 года, когда уступили со счётом 0:1 Португалии на Кубке конфедераций.

Напомним, в течение всего матча россияне отбивались. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника и ни одного удара в створ. Хорваты пробили по воротам Матвея Сафонова 19 раз, из них пять ударов пришлись в створ.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) — на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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