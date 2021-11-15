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08:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. По результатам прошедших матчей отборочного этапа от УЕФА к чемпионату мира 2022 года в Катаре определились 7 из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых матчах за путевку на мировое первенство.

Россия
Португалия
Швеция
Уэльс
Чехия
Шотландия
Австрия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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В заключительном туре отборочного турнира сборная России из-за автогола Федора Кудряшова проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Россияне не смогли напрямую пробиться на ЧМ-2022, в марте следующего года им предстоят стыковые матчи.

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Кроме России, в стыках сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

В группах С, D, G и I 15 и 16 ноября пройдут игры последнего тура, после чего станут известны оставшиеся потенциальные соперники сборной России. Ими могут оказаться Италия или Швейцария (группа C), Финляндия или Украина (группа D), Нидерланды, Турция или Норвегия (группа G), Англия или Польша (группа I).

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.

Напрямую на ЧМ-2022 от УЕФА на данный момент квалифицировались сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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