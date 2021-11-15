Определились семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

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В заключительном туре отборочного турнира сборная России из-за автогола Федора Кудряшова проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Россияне не смогли напрямую пробиться на ЧМ-2022, в марте следующего года им предстоят стыковые матчи.

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Кроме России, в стыках сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

В группах С, D, G и I 15 и 16 ноября пройдут игры последнего тура, после чего станут известны оставшиеся потенциальные соперники сборной России. Ими могут оказаться Италия или Швейцария (группа C), Финляндия или Украина (группа D), Нидерланды, Турция или Норвегия (группа G), Англия или Польша (группа I).

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.