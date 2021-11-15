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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Россия и футбол не имеют ничего общего». Что думают в Хорватии о матче в Сплите

Хорваты припомнили слова, сказанные Кудряшовым, и остались под впечатлением от игры Сафонова.

Хорватия
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После поражения сборной России в Сплите (0:1) хорватские СМИ бурно обсуждают успех своей команды. Не обошлось, конечно, и без высказываний о нашей сборной.

Хорваты имели преимущество на протяжении всего матча, но долгое время не могли забить. К несчастью для нас, автогол Федора Кудряшова позволил сопернику напрямую выйти на ЧМ-2022.

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«Федор Кудряшов, опытный 34-летний защитник, допустил грубую ошибку», — считает Index Sport. По мнению издания, сборная России играла ужасно и уступила по делу. «Спасибо, Россия!» — гласит заголовок на хорватском сайте Vecernji list.

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До 81-й минуты россияне не без проблем сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Постарался, прежде всего, Матвей Сафонов. Игру голкипера сборной России отметили в Хорватии — Vecernji list назвал Сафонова «великолепным вратарем». «То, что не смогли сделать наши нападающие, смог сделать Федор Кудряшов», — добавил хорватский журналист, подготовивший обзор матча.

Index Sport припомнил слова, сказанные Кудряшовым накануне матча. «Не думаю, что кто-то в нашей команде может испугаться полных трибун. У нас все игроки опытные, не раз выходили в больших матчах за сборную и в еврокубках», — заявил Федор.

«Русский бункер рухнул», — с таким заголовком вышла статья на сайте Sportske Novosti. Хорватское издание отмечает, что сборная России за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот Иво Грбича. «Условия для игры во втором тайме были на руку России», — считает обозреватель Юрица Радич.

«Русские ничего не делали, только защищались и отправляли мяч в воздух», — написал пользователь Twitter Mahir_Vrazalic.

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«Этот автогол — доказательство, что Россия и футбол не имеют ничего общего», — считает schr0ding3r.

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«Россию буквально утопили», — пошутил sandyyy001, намекая на проливной дождь во время матча.

Ka? u Rusija je potopljena. Bukva? no.?
— Sandy (@sandyyy001) November 14, 2021.

«Во что сегодня играли эти несчастные русские? Смотрю на статистику матча и не верю, что они пропустили всего один гол» — удивлен tovoloc.

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Сборная России узнает соперника по стыковым матчам 26 ноября. Матчи за право получить путевку на ЧМ-2022 пройдут в конце марта.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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