России обязательно нужно попасть на ЧМ-2022 в Катар. Глупо судить по одной игре

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Читайте также Определились семь возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

«С таким футболом делать в Катаре нечего», — таков лейтмотив мнений после нашего поражения от Хорватии. И с этим трудно спорить — в Сплите россияне выглядели испуганными любителями на фоне матерых профессионалов, которые прессингом легко перекусывали любые попытки зарождения атак гостей.

Да и Валерий Карпин полностью согласен, формулируя не мягче болельщиков: «У многих футболистов не было желания играть с мячом. Без мяча невозможно 90 минут отстоять в обороне. В любом случае что-то залетит, если ты 80 минут находишься в своей штрафной. Не было такого, что Хорватия прессинговала нас в каком-то бешеном ритме. Были возможности играть, просто мы не использовали».

Всё так. Заклеймить сейчас сборную — самое простое, и это будет по делу. Хорошего-то с увеличительным стеклом не отыскать — кроме действий Сафонова и самоотверженности. Но давайте все-таки от частного перейдем к общему. Шире посмотрим на наш футбол. Тогда и картина встречи на Балканах получится четче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SaGMPSn5wDU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как там получается на мотив «Нашей Russia»? Это ведь мы в прошлом году в 24 матчах группового этапа еврокубков одержали всего одну победу. Это ведь мы в нынешнем розыгрыше идем хуже Азербайджана, Финляндии и Молдавии. Это ведь наша сборная на 33-м месте в рейтинге ФИФА позади Туниса и Марокко. Это ведь у нас стабильно играет в приличном зарубежном клубе лишь один футболист — Головин. И все-таки он наш… Наш футбол.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--676d9e405b50c04c125f" data-vnd="676d9e405b50c04c125f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=676d9e405b50c04c125f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не призыв смириться с поражениями. Это предложение реально оценивать. Да, мы еще не на самом дне, поэтому можем в группе обойти не таких уж плюшевых Словакию и Словению. Но при этом объективно вовсе не так хороши, чтобы опережать Хорватию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWQ5lh3sf0G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWQ5lh3sf0G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWQ5lh3sf0G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Сборная России впервые за 4 года не нанесла ни единого удара в створ ворот соперника

Стыковые матчи — в целом нормальный исход для России, шанс все-таки поехать в Катар. Шашечные в воскресенье наработали на победу, мы держались за счет везения и класса Сафонова. Тем обиднее, что первое место отдали своими руками — за счет нелепого автогола в заключительные десять минут.

Не будь его, доведи Россия дело до ничьей, вряд ли много говорили бы о качестве футбола, больше — о характере парней, который действительно не показали особого мастерства, не могли нормально выйти в атаку, зато сражались мужественно и дисциплинированно. А это уже полдела. На этих качествах можно было и на ЧМ въехать.

Но главное, с чем я не согласен, — тезис о том, что нам нечего делать в Катаре. Пусть в роли аутсайдера, пусть даже с потенциальными тремя поражениями в группе, но это лучше, чем вообще туда не попасть. Это подготовка к крупному турниру, матчи высочайшего уровня, стимул, мотивация и опыт для футболистов, интерес и вовлеченность болельщиков.

При этом говорю о худшем сценарии на мировом чемпионате, а он совершенно не обязательно станет таким. Глупо делать выводы о боеготовности по одному матчу в Сплите, где к тому же одну из команд устраивала только победа, она играла дома и по-прежнему находится в статусе вице-чемпиона мира.

Нам непросто что-то противопоставить Хорватии (хотя дома с ней получились 0:0 при равной игре), а вот Словакию вполне можем побеждать — команду уровня группового этапа мирового первенства, выступавшую недавно на Евро.

И последнее. По поводу аргумента, что выход на ЧМ — возможность футбольным руководителям почивать на лаврах, а непопадание туда — отличный повод для чудодейственных реформ. Так вот: не верю. Помню немало пропущенных чемпионатов мира, чтобы утверждать: ничего в лучшую сторону это не меняет. Это работает в Германии, где после провала могут принять реально действующую программу, но не у нас.

Что же тогда делать? Двигаться эволюционным путем, не полагаясь, что кто-то взмахнет волшебной палочкой, и у нас вдруг начнут расти Модричи как на дрожжах. Заниматься детским футболом не на словах, а на деле. Повышать интенсивность в РПЛ.

И выходить на ЧМ-2022 — это тоже этап развития.