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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мне нечего сказать. Опустошение». Как сборную России встречали в Москве

Кажется, футболистов на родине узнали только таксисты.

Хорватия
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Сборная России сразу после поражения от Хорватии (0:1) улетела в Москву. Игроки приземлились в Шереметьево около половины первого ночи — одновременно с другими спортсменами: паспортный контроль игроки проходили сразу после хоккеистов финского «Йокерита», рейс которого до этого задержали. Ни о какой толпе болельщиков, встречающих своих кумиров, речи, конечно, не было — всё-таки не олимпийские чемпионы прилетели. Игроков ждали только несколько журналистов и водители — чтобы развести футболистов по домам.

Общаться после поражения и перелёта сборники не хотели. Шедевральных отмазок, как слова Рязанцева про пирожки, никто не придумал — сегодня футболисты научились отказывать в комментариях вежливо или просто молча проходить мимо. Заболотный, Зобнин, Ахметов, Фомин, Бакаев — на лицах игроков не было полного опустошения или злости, скорее, усталость и желание побыстрее забыть прошедший день.

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Футболистов, несмотря на экипировку, почти никто не узнал. Людей в Шереметьево, в принципе, было мало, так что приветствовала игроков только пара таксистов: «Заба, не расстраивайся! Нет сильней армейца на свете!» — Антон своих фанатов проигнорировал.

Одним из последних выходил Дмитрий Баринов. Полузащитник, как и его партнёры, комментировать итог матча не хотел, но пару фраз всё-таки произнёс:

— Мне нечего сказать.

— Когда летели, какое было чувство? Это стыд, грусть?
 — Опустошение.

— Проигран бой, а не война?
 — Будем биться.

После Баринова к журналистам вышел тренер вратарей сборной Виталий Кафанов. По его ответам настроение команды становится очевидным.

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 — Матвей сегодня всё делал правильно, каждое решение. Он заслуженно получил звание лучшего игрока этого матча. Матвей сказал, что ливень усложнил жизнь. Как он сказал — во втором тайме уже не было быстроты в ногах. Ноги были тяжёлые.

— Момент с голом Кудряшова уже разобрали?
 — Нет. Я ничего не видел, мы сидели, и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это.

— Сафонов — первый выбор окончательно?
 — На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов — вратарь номер один. Дальше всё будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, всё зависит от Матвея.

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— Как вам эпизод с его финтом?
 — Он всё делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли. Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.

— Какие у вас ощущения от работы с Хайкиным?
 — Впечатление после сбора лучше, чем-то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору.

***

Больше остальных, конечно, интересовали эмоции Фёдора Кудряшова. Игрок подвергся хейту в соцсетях, чего мы, конечно же, не приветствуем. Но чаще всего такие эпизоды футболисты всё-таки комментируют в СМИ. Кудряшов же уехал из аэропорта незамеченным: он вышел из зоны таможенной зоны первым (видимо, был без багажа) в неприглядной одежде с капюшоном на голове. Здание аэропорта Фёдор покинул быстро — вместе с техническим директором РФС Андреем Лексаковым.

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